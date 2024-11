Biathlon, la Norvegia beffa la Francia nella staffetta mista di Coppa del Mondo. Italia quinta a Kontiolahti

Si chiude a Kontiolahti, in Finlandia, la prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: nella staffetta mista si classifica quinta l’Italia di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, nella gara vinta dalla Norvegia davanti alla Francia ed alla Svezia.

La vittoria va alla Norvegia di Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Johannes Dale-Skjevdal e Vebjoern Soerum, che utilizza 10 ricariche e si impone con il crono di 1h09:59.6, andando a beffare nel finale la Francia di Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin (4 ricariche), bruciata all’arrivo per appena 0.8.

Gradino più basso del podio per la Svezia di Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma, che utilizza 7 ricariche e chiude a 21″5 dalla vetta. Il vuoto alle spalle delle prime tre formazioni: resta ai piedi del podio la Germania di Johanna Puff, Franziska Preuss, Danilo Riethmueller e Philipp Horn, che incappa in un giro di penalità (9 ricariche) e chiude a 2:38.4.

Quinto posto per l’Italia di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, frenata da un giro di penalità ed otto ricariche utilizzate, con un distacco di 2:43.4: ottima prestazione di Wierer in apertura, perfetta al poligono e sulle code della Norvegia al cambio, bene al tiro Auchentaller, che scivola però in quinta piazza a metà gara. Bionaz usa due ricariche a terra e poi incappa nel giro di penalità in piedi, riuscendo però a conservare la quinta piazza, infine Giacomel deve ricorrere a tre ricariche in piedi e la sua rimonta sulla Germania, quarta, non si concretizza per appena 5 secondi.