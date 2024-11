Biathlon, i convocati dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo: Vittozzi e Wierer guidano gli azzurri

La Coppa del Mondo di biathlon inizierà a Kontiolahti (Finlandia), dove dal 30 novembre all’8 dicembre si disputeranno tutti i tipi di staffette, le individuali, le sprint e le mass start. Alla prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante prenderanno parte dodici italiani (sei uomini e sei donne), desiderosi di mettersi in luce in terra nordica e di incominciare nel miglior modo possibile la stagione che precede quella che condurrà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il DT Klaus Hoellrigl ha diramato le convocazioni: Lisa Vittozzi, detentrice della Sfera di Cristallo, sarà la stella della formazione femminile insieme a Dorothea Wierer e saranno affiancate da Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara; sul fronte maschile, invece, riflettori puntati su Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, presente il veterano Lukas Hofer, in gara anche Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari.

Nel frattempo sono stati comunicati anche i vari raduni delle prossime settimane: la squadra femminile andrà in Val di Martello dal 9 al 18 novembre, ma non ci sarà Wierer che ha scelto Sjusjoen (Norvegia) per affinare la preparazione insieme ai suoi uomini convocati per la Coppa del Mondo.

CONVOCATI ITALIA PRIMA TAPPA COPPA DEL MONDO BIATHLON

MASCHILE: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer, Daniele Cappellari.

FEMMINILE: Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara, Dorothea Wierer.