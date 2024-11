Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2024: programma 30 novembre-1 dicembre, orari, tv, streaming

Finalmente si comincia. Dal 30 novembre al 1° dicembre, la Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025, inizierà il suo darsi. Sarà una sorta di antipasto dal momento che poi, nel corso della settimana successiva, Kontiolathi sarà il punto di riferimento della disciplina. Sulle nevi finlandesi, infatti, tutto avrà inizio e sarà interessante capire lo stato dell’arte.

Nei primi due giorni dell’appuntamento d’apertura del massimo circuito internazionale saranno le prove a squadre a farle da padrone. Nel day-1 single-mixed e la staffetta mista terranno banco, mentre nella seconda giornata finlandese saranno la staffetta maschile e quella femminile a emettere i restanti verdetti. C’è curiosità su quanto riuscirà a fare l’Italia.

Il Bel Paese dovrà fare i conti con una pesante defezione. Stiamo parlando di Lisa Vittozzi. La vincitrice della Sfera di Cristallo sta recuperando da un problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare sensibilmente la sua preparazione nelle ultime settimane. Per questo, allo scopo anche di preservarla, si è deciso di saltare l’Opening stagionale e di tornate in gara nella tappa successiva, ovvero a Hochfilzen (Austria).

I primi due giorni della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia), previsti dal 30 al 1° dicembre, saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare in programma.

COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2024

Sabato 30 novembre

Ore 13.15 Single mixed relay

Ore 15.45 Mixed relay

Domenica 1° dicembre

Ore 13.45 staffetta maschile 4×7.5 km

Ore 17.25 staffetta femminile 4×6 km

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport