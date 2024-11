Berlino è ancora fatale per Milano. L’Alba di Procida e Spagnolo batte l’Olimpia al supplementare

Per la quarta volta consecutiva l’Olimpia Milano cade a Berlino. La squadra di Messina vive un nuovo incubo in casa dell’Alba, ultima in classifica, che riesce a battere l’EA7 dopo un tempo supplementare per 105-101. Una sconfitta che ovviamente fa malissimo alle ambizioni dell’Olimpia, che arrivava da due successi consecutivi con Virtus e Real e che invece lascia ancora un successo su un campo di una squadra che non ha davvero alcuna speranza di poter competere per i playoff e che era in piena emergenza infortuni.

Nella serata da dimenticare per l’Olimpia, il basket italiano può essere contento per la straordinaria prestazione di Gabriele Procida, autore di 29 punti, e di Matteo Spagnolo, che sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 assist. Fondamentali per l’Alba anche un Trevion Williams da 23 punti e 11 rimbalzi ed un Jonas Mattisseck da 21 punti. A Milano non bastano i 28 punti di Nikola Mirotic e i 23 di Zach LeDay.

Inizio infuocato dall’arco per Milano con le triple di Mirotic e LeDay (9-2). L’Alba, però, reagisce con un parziale di 11-2 propiziato da Procida e Mattisseck. Dal break tedesco a quello milanese, con l’Olimpia guidata da un ottimo LeDay, che va a schiacciare in contropiede il + 9 (22-13). Il finale di quarto premia l’Alba con un impatto positivo dalla panchina di Spagnolo, che riporta sul -4 i padroni di casa alla prima sirena (19-23).

Williams fa subito -1, ma Tonut segna una tripla importante per l’Olimpia. Ancora Procida pareggia sul 31-31, ma si apre poi un parziale di 10-0 per Milano con Mirotic e Tonut sugli scudi. Ancora gli italiani dell’Alba provano a suonare la carica, ma dall’altra parte l’Olimpia si affida alle giocate di Bolmaro e LeDay. L’americano arriva a quota 17 punti e soprattutto Milano è avanti all’intervallo sul +12 (55-43).

Al rientro dalla pausa lunga Procida e Spagnolo propiziano un parziale di 9-2 per l’Alba Berlino. Ci pensa Dimitrijevic a dare la scossa a Milano, che ritorna sulla doppia cifra di vantaggio (63-52). Ancora Spagnolo dall’arco e poi le triple di Mattisseck tengono Berlino in partita, ma Mirotic mantiene ancora Milano sul +9 (72-63) e tre minuti dalla fine del terzo quarto. Procida guida ancora l’attacco tedesco, ma Ricci segna una tripla importantissima nel momento di difficoltà milanese. Olimpia avanti di otto punti quando si entra negli ultimi dieci minuti (77-69).

Si sblocca Mannion in apertura di ultimo quarto, ma l’Alba reagisce nuovamente e con ancora Procida arriva sul -5 (74-79). Milano spreca più volte l’occasione di tornare sulla doppia cifra con alcune triple piedi per terra e dall’altra parte Berlino rientra completamente in partita con l’appoggio del -3 di Mattisseck a quattro minuti dalla fine. LeDay dalla lunetta trova un prezioso +6 per Milano, ma l’attacco dell’Olimpia si inceppa nei minuti finali. Spagnolo fa -2 e poi Schneider è glaciale ai liberi per il clamoroso pareggio a 30 secondi dalla fine (92-92). Mirotic sbaglia il tiro e Spagnolo non fa male all’Olimpia. Si va al supplementare.

L’inizio dell’overtime è un incubo per Milano. Il gioco da tre punti di Procida e la tripla di Schneider valgono addirittura il +6 per i padroni di casa (100-94). Tonut pesca dalla lunetta due punti, ma Mattisseck fa ancora malissimo dall’arco e fa esplodere i tifosi tedeschi. Mannion dà ancora vita a Milano con la tripla del -2, ma incredibilmente la difesa milanese impiega 20 secondi per fare fallo e Procida fa il 2/2 che chiude la gara. Finisce 105-101 per l’Alba Berlino.

ALBA BERLINO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 105-101 d.t.s (19-23, 24-32, 26-22, 23-15, 13-9)

Berlino: Procida 29, Grosber, Spagnolo 20, Nufer, Mattisseck 21, Schneider 8, Samar, Doerries, Rapieque 4, Williams 23

Milano: Dimitrijevic 14, Mannion 6, Causeur 6, Tonut 10, Bolmaro 6, Brooks 5, LeDay 23, Ricci 3, Flaccadori, Caruso, Mirotic 28, McCormack