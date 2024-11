Beach volley, Viscovich/Dal Corso: assalto alle semifinali nel Challenge di Haikou

Secondo successo e posto fra le prime dodici coppie assicurato per Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che, dopo aver vinto il girone, affronteranno il secondo turno ad eliminazione diretta che assicura il posto in semifinale solo alle prime due della classifica avulsa tra le sei coppie che vinceranno la sfida diretta. Un regolamento un po’ complesso e che ancora tira in ballo la classifica avulsa ma che almeno ha scongiurato la valanga di rinunce a giocare la sfida per il primo posto nel girone.

Sfida per il primo posto che nella pool D ha premiato Viscovich/Dal Corso, che sono riusciti a battere in due set gli statunitensi Cory/Caldwell, coppia di grande esperienza ma al primo torneo assieme nel circuito mondiale. Nel primo set buona partenza della coppia italiana che si è portata sul 10-6. Gli statunitensi si sono riavvicinati sul 13-12 e poi lunga serie di cambi palla fino allo scatto decisivo degli azzurri per il 21-18.

Nel secondo set ancora allungo di Viscovich/Dal Corso sull’11-7 ma stavolta gli azzurri hanno mantenuto invariate le distanze fino al 17-13 prima di aumentare ulteriormente il vantaggio fino al 21-14 che ha chiuso l’incontro. Nel secondo turno ad eliminazione diretta gli azzurri affronteranno la coppia austriaca composta da Laurenc Grossig e Paul Pascariuc: una grande occasione per gli azzurri visto che anche la coppia austriaca è al primo torneo assieme. Una vittoria in due set potrebbe addirittura spalancare le prte delle semifinali agli italiani.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Hodges/Schubert (AUS) – Pérez/Matos (ESP) 2-0 (21-15, 21-15)

Vinicius/Heitor (BRA) – Dumek/Semerad (CZE) 2-1 (21-17, 20-22, 15-12)

Pool B

Potts/Pearse (AUS) – Lorenz/Rietschel (GER) 1-2 (17-21, 21-18, 16-18)

Grössig/Pascariuc P. (AUT) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 2-0 (21-17, 21-19)

Pool C

Huster/Just (GER) – Saucedo/Viera (ESP) 2-1 (21-14, 19-21, 15-5)

Brewster/Brunner (USA) – Henning/Wüst (GER) 0-2 (18-21, 13-21)

Pool D

Dal Corso/Viscovich (ITA) – Ch. Y. Liu/J.Q. Liu (CHN) 2-0 (21-18, 21-17)

Bassereau/Aye, C. (FRA) – Cory/Caldwell (USA) 1-2 (21-18, 21-23, 13-15)

Pool E

Schalk/Shaw (USA) – Nemec L./Petruf (SVK) 2-0 (26-24, 21-19)

Bedritis/Rinkevics (LAT) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) 0-2 (20-22, 17-21)

Pool F

Wang Y. W./DU Hongjun (CHN) – Mol, M./Mol (NOR) 0-2 (14-21, 9-21)

Smith/Webber (USA) – Beta/Lejawa (POL) 2-1 (21-9, 19-21, 15-11)

Finali primo posto gironi: Hodges/Schubert (AUS) – Vinicius/Heitor (BRA) 2-1 (19-21, 21-19, 15-11), Lorenz/Rietschel (GER) – Grössig/Pascariuc P. (AUT) 2-0 (21-18, 21-18), Huster/Just (GER) – Henning/Wüst (GER) 2-1 (17-21, 21-16, 15-9), Dal Corso/Viscovich (ITA) – Cory/Caldwell (USA) 2-0 (21-18, 21-14), Schalk/Shaw (USA) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) 2-0 (21-19, 21-17), Mol, M./Mol (NOR) – Smith/Webber (USA) 2-0 (21-19, 22-20)

Finali terzo posto gironi: Pérez/Matos (ESP) – Dumek/Semerad (CZE) 2-1 (21-15, 23-25, 15-10), Potts/Pearse (AUS) – Sagstetter/Sagstetter (GER) 2-0 (23-21, 21-18), Saucedo/Viera (ESP) – Brewster/Brunner (USA) 0-2 (16-21, 15-21), Liu/Liu (CHN) – Bassereau/Aye (FRA) 0-2 (11-21, 14-21), Nemec L./Petruf (SVK) – Bedritis/Rinkevics (LAT) 0-2 (13-21, 18-21), Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) – Beta/Lejawa (POL) 2-0 (21-16, 21-17)

Round of 18: Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) – Brewster/Brunner (USA) 2-1 (21-16, 13-21, 15-10), Vinicius/Heitor (BRA) – Bassereau/Aye (FRA) 0-2 (21-23, 17-21), Grössig/Pascariuc (AUT) – Pérez/Matos (ESP) 2-1 (16-21, 21-17, 15-10), Smith/Webber (USA) – Potts/Pearse (AUS) 0-2 (22-24, 22-24), Cory/Caldwell (USA) – Wang Y. W./DU Hongjun (CHN) 2-1 (21-19, 18-21, 16-14), Henning/Wüst (GER) – Bedritis/Rinkevics (LAT) 1-2 (17-21, 21-15, 13-15)

Round of 12: 16-Nov, 11:00: Mol, M./Mol (NOR) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA), 16-Nov, 11:00: Schalk/Shaw (USA) – Bassereau/Aye, C. (FRA), 16-Nov, 11:00: Dal Corso/Viscovich (ITA) – Grössig/Pascariuc (AUT), 16-Nov, 11:00: Huster/Just (GER) – Potts/Pearse (AUS), 16-Nov, 12:00: Lorenz/Rietschel (GER) – Cory/Caldwell (USA), 16-Nov, 12:00: Hodges/Schubert (AUS) – Bedritis/Rinkevics (LAT)

TORNEO FEMMINILE

Pool A

J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Chacon/Phillips (USA) 2-0 (21-15, 21-15)

Wachowicz/Radelczuk (POL) – Bauer/Anderson (USA) 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)

Pool B

Xue/J. J. Zeng (CHN) – Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) 2-0 (21-15, 22-20)

Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) – Harward/DeBerg (USA) 1-2 (14-21, 21-17, 11-15)

Pool C

Ahtiainen/Lahti (FIN) – M.M. Lin/H. Xie (CHN) 2-0 (21-17, 21-7)

Shiba/Reika (JPN) – Grüne/Kunst (GER) 2-1 (21-19, 14-21, 15-11)

Pool D

Polley/MacDonald (NZL) – Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-11, 17-21, 17-19)

Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) – Wang X. X./J. Dong (CHN) 0-2 (15-21, 15-21)

Pool E

Clancy/Johnson (AUS) – Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) 2-1 (21-14, 13-21, 17-15)

Fejes/Milutinovic (AUS) – Carro/González (ESP) 2-0 (21-17, 21-14)

Pool F

Yan X./Zhou M. L. (CHN) – Shaw/Toni (USA) 0-2 (16-21, 15-21)

Vieira/Chamereau (FRA) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-13, 24-22)

Finali primo posto gironi: J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Bauer/Anderson (USA) 0-2 (20-22, 16-21), Xue/J. J. Zeng (CHN) – Harward/DeBerg (USA) 2-1 (18-21, 21-18, 15-7), Ahtiainen/Lahti (FIN) – Shiba/Reika (JPN) 2-0 (21-16, 21-16), Placette/Richard (FRA) – Wang X. X./J. Dong (CHN) 2-0 (21-19, 21-14), Clancy/Johnson (AUS) – Fejes/Milutinovic (AUS) 2-0 (21-18, 26-24), Shaw/Toni (USA) – Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-0, 21-0)

Finali terzo posto gironi: Chacon/Phillips (USA) – Wachowicz/Radelczuk (POL) 0-2 (12-21, 22-24), Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 0-2 (19-21, 11-21), M.M. Lin/H. Xie (CHN) – Grüne/Kunst (GER) 0-2 (9-21, 16-21), Polley/MacDonald (NZL) – Naraphornrapat/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-13, 21-15), Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) – Carro/González (ESP) 0-2 (21-23, 17-21), Yan X./Zhou M. L. (CHN) – Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-13, 21-15)

Round of 18: 16-Nov, 09:00: Fejes/Milutinovic (AUS) – Wachowicz/Radelczuk (POL), 16-Nov, 09:00: Wang X. X./J. Dong (CHN) – Grüne/Kunst (GER), 16-Nov, 09:00: Shiba/Reika (JPN) – Yan X./Zhou M. L. (CHN), 16-Nov, 10:00: Harward/DeBerg (USA) – Carro/González (ESP), 16-Nov, 10:00: J. Zh. Wang/X. Y. Xia (CHN) – Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT), 16-Nov, 10:00: Vieira/Chamereau (FRA) – Polley/MacDonald (NZL)