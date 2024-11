Beach volley, Rossi/Alfieri non superano le qualificazioni nel Challenge di Haikou, Dal Corso/Viscovich in main draw

Si ferma al secondo turno delle qualificazioni il cammino della coppia composta da Enrico Rossi e Manuel Alfieri nel torneo Challenge di Haikou in Cina, primo di tre Challenge in Asia. I due azzurri, al debutto assoluto in coppia, si sono fermati di fronte ai tedeschi Lorenz/Rietschel non senza qualche rimpianto. L’Italia sarà rappresentata in tabellone principale solo da Dal Corso/Viscovich, che sembrano essere arrivati alle ultime sfide assieme.

Gli azzurri hanno giocato il match di esordio contro la coppia giapponese Tatsumi/Furuta ed è arrivata una vittoria netta con il punteggio di 2-0. Nel primo set gli azzurri partono forte (5-0) e mantengono le distanze fino al 12-6 prima di prendere ulteriormente vantaggio fino al 21-11 conclusivo. Nel secondo i nipponici reggono il ritmo degli azzurri fino al 7-6 poi mollano la presa, subiscono un break di 5-0 che apre la strada al secondo 21-11.

Si ferma, invece, contro i tedeschi Lorenz/Rietschel la marcia degli italiani che si impongono 2-0 al termine di un match comunque equilibrato. Nel primo set l’equilibrio si spezza sul 15-14 per i tedeschi che piazzano un break di 3-0 e si aprono la via per il 21-17 conclusivo. Nel secondo set i tedeschi si portano avanti 11-8 ma gli azzurri impattano a quota 11, poi ancora uno stacco dei tedeschi che si portano sul 15-12. Gli azzurri non riescono a riprenderli e il set finisce 21-18 per la coppia teutonica.

Dal Corso/Viscovich sono inseriti nel girone D (si gioca con la formula dell’eliminazione diretta anche nel girone) e affronteranno i padroni di casa sulla carta abbordabili Liu/Liu. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte i francesi Bassereau/Aye e gli statunitensi Cory/Caldwell.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: X.W. Weng/CAO Deyu (CHN) – Pedro/Mateus (BRA) 0-2 (14-21, 23-25), Mol, M./Mol (NOR) – Friedl, F./Huber, A. (AUT) 2-0 (21-19, 21-18), Andersen/Napier (DEN) – Oliva/Kurka (CZE) 0-2 (19-21, 13-21), Cory/Caldwell (USA) – X.Y. Tang/X.Yuan (CHN) 2-0 (21-13, 21-14), Backhaus/Kaufer (GER) – Krzeminski/Pietraszek (POL) 0-2 (19-21, 8-21), Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) – Zhou Y. J./Xu Zongqi (CHN) 2-1 (19-21, 21-19, 17-15), Jonathan/Henrique (BRA) – Beta/Lejawa (POL) 0-2 (19-21, 13-21), Nicklin/Hartles (NZL) – Katsuoka/Watanabe (JPN) 0-2 (18-21, 13-21), Liu Y./MAO Yuan (CHN) – Harrison/Urrutia (USA) 1-2 (21-16, 17-21, 10-15), Held/Nissen (GER) – Saucedo/Viera (ESP) 0-2 (20-22, 20-22), Lorenz/Rietschel (GER) – Duval/Altwies (FRA) 2-0 (21-13, 21-16), Rossi/Alfieri (ITA) – Tatsumi/Furuta (JPN) 2-0 (21-11, 21-11), Iliyas/Chane (MAR) – KAI/Adachi (JPN) 0-2 (13-21, 14-21), Malki/Fukushima (JPN) – Pérez/Matos (ESP) 0-2 (22-24, 6-21), Bushby/Hood (AUS) – Nemec L./Petruf (SVK) 0-2 (18-21, 14-21), Howat/Ryan (AUS) – J.K.Chang/DONG Junnan (CHN) 2-0 (21-18, 23-21)

Secondo turno qualificazioni: Mol, M./Mol (NOR) – Pedro/Mateus (BRA) 2-0 (21-13, 21-14), Cory/Caldwell (USA) – Oliva/Kurka (CZE) 2-1 (18-21, 21-13, 15-13), Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) – Krzeminski/Pietraszek (POL) 2-1 (21-17, 16-21, 22-20), Katsuoka/Watanabe (JPN) – Beta/Lejawa (POL) 0-2 (15-21, 18-21), Saucedo/Viera (ESP) – Harrison/Urrutia (USA) 2-0 (21-19, 23-21), Rossi/Alfieri (ITA) – Lorenz/Rietschel (GER) 0-2 (17-21, 18-21), Pérez/Matos (ESP) – KAI/Adachi (JPN) 2-1 (22-20, 16-21, 15-9), Howat/Ryan (AUS) – Nemec L./Petruf (SVK) 0-2 (18-21, 17-21)

Semifinali gironi. Pool A

14-Nov 12:00: Hodges/Schubert (AUS) – Pérez/Matos (ESP) [Match 1]

14-Nov 12:00: Vinicius/Heitor (BRA) – Dumek/Semerad (CZE) [Match 2]

Pool B

14-Nov 12:00: Potts/Pearse (AUS) – Lorenz/Rietschel (GER) [Match 3]

14-Nov 12:00: Grössig/Pascariuc (AUT) – Sagstetter/Sagstetter (GER) [Match 4]

Pool C

14-Nov 11:00: Huster/Just (GER) – Saucedo/Viera (ESP) [Match 5]

14-Nov 11:00: Brewster/Brunner (USA) – Henning/Wüst (GER) [Match 6]

Pool D

14-Nov 11:00: Dal Corso/Viscovich (ITA) – Ch. Y. Liu/J.Q. Liu (CHN) [Match 7]

14-Nov 11:00: Bassereau/Aye, C. (FRA) – Cory/Caldwell (USA) [Match 8]

Pool E

14-Nov 10:00: Schalk/Shaw (USA) – Nemec L./Petruf (SVK) [Match 9]

14-Nov 10:00: Bedritis/Rinkevics (LAT) – Genevieve Gardoque/Chouikh (FRA) [Match 10]

Pool F

14-Nov 10:00: Wang Y. W./DU Hongjun (CHN) – Mol, M./Mol (NOR) [Match 11]

14-Nov 10:00: Smith/Webber (USA) – Beta/Lejawa (POL) [Match 12]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Fejes/Milutinovic (AUS) – Bye, Kruczek/Okla (POL) – Placette/Richard (FRA) 0-2 (10-21, 20-22), Phillips/Mears (AUS) – Sinisalo, S./Muukka (FIN) 2-0 (21-12, 21-17), Uhl/Schürholz (GER) – Carol/Marcela (BRA) 2-1 (21-12, 15-21, 15-8), Lodej/Kielak (POL) – Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN) 1-2 (21-17, 15-21, 10-15), Chacon/Phillips (USA) – HAN Wenqin/QI S.Y. (CHN) 2-0 (29-27, 21-7), Dundackova/Brinkova (CZE) – Fleming/Alchin (AUS) 0-2 (16-21, 18-21), Carro/González (ESP) – Bye, Motomura/Nayu (JPN) – Friedl/Berger (AUT) 0-2 (7-21, 9-21), Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – Peranich/Crews (USA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-13), Elekova/Harmanova (SVK) – YU T./Jiang K. Y. (CHN) 1-2 (22-20, 18-21, 8-15), Shaw/Toni (USA) – Witt/Bisgaard (DEN) 2-0 (21-12, 21-17), Aheidan/Dilinaer A. (CHN) – Toko/Lawac (VAN) 2-0 (21-12, 21-15), Ciezkowska/Lunio (POL) – Yuan Lvwen/Zhu Lingdi (CHN) 1-2 (21-19, 19-21, 4-15), Wachowicz/Radelczuk (POL) – Bye

Secondo turno qualificazioni: Fejes/Milutinovic (AUS) – Ren/Non (JPN), Kvedaraite/Kovalskaja (LTU) – YU T./Jiang K. Y. (CHN), Phillips/Mears (AUS) – Sh. T. Cao/X.CH Zhang (CHN), Uhl/Schürholz (GER) – Placette/Richard (FRA), Yuan Lvwen/Zhu Lingdi (CHN) – Wachowicz/Radelczuk (POL), Shaw/Toni (USA) – Aheidan/Dilinaer A. (CHN), Carro/González (ESP) – Friedl/Berger (AUT), Chacon/Phillips (USA) – Fleming/Alchin (AUS)