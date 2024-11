Beach volley, Paolo Nicolai dice addio al beach volley alle Finals di Doha! Orsi Toth/Gottardi nel tabellone femminile

Un addio in grande stile, quello di un grandissimo del beach volley italiano ma anche mondiale come Paolo Nicolai all’attività agonistica. Il giocatore abruzzese scrive sul suo profilo Instagram “One more time” perchè giocherà l’ultimo torneo della sua onoratissima carriera a Doha nelle Finals del World Tour dal 4 al 7 dicembre prossimo in coppia con Samuele Cottafava con cui ha affrontato le ultime tre stagioni, partecipando anche ai Giochi Olimpici di Parigi.

Per Paolo Nicolai modo migliore di lasciare il beach volley non può esserci: palcoscenico prestigioso, avversari di altissimo livello e ancora qualche possibilità di dire la propria in un torneo dal montepremi stellare. Sono dieci le coppie al via nel torneo che si gioca nella capitale degli Emirati Arabi, le migliori della stagione. Verranno creati due gironi da cinque squadre: le prime classificate saranno già in finale, le seconde e le terze si affronteranno nei quarti e poi scontri diretti fino alla finalissima.

Queste le dieci coppie al via nel torneo maschile:

1 Cherif/Ahmed WC Cherif Younousse Ahmed Tijan QAT 3220 6684

2 Åhman/Hellvig David Åhman Jonatan Hellvig SWE 4800 8860

3 Mol, A./Sørum, C. Anders Berntsen Mol Christian Sandlie Sørum NOR 4600 7400

4 Boermans/de Groot Stefan Boermans Yorick de Groot NED 3580 8060

5 Ehlers/Wickler Nils Ehlers Clemens Wickler GER 3660 8280

6 George/Andre George Souto Maior Wanderley Andre Loyola Stein BRA 3500 9100

7 van de Velde/Immers Steven van de Velde Matthew Immers NED 3180 8980

8 Evandro/Arthur Evandro Gonçalves Oliveira Júnior Arthur Diego Mariano Lanci BRA 3100 8390

9 Cottafava/Nicolai Samuele Cottafava Paolo Nicolai ITA 3240 6640

10 Perusic/Schweiner WC Ondrej Perusic David Schweiner CZE 2920 4540

L’Italia sarà rappresentata anche nel torneo femminile dove Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno usufruito di una wild card, ben spesa dal comitato organizzatore, viste le buone prestazioni offerte dalle italiane nell’Elite 16 di Rio de Janeiro che ha visto il loro debutto di coppia. All’appello manca ancora Marta Menegatti, il cui futuro è ancora incerto: l’azzurra non si sta allenando in questa fase, si è presa un periodo lungo per decidere sul proprio futuro e dunque si attende la sua scelta.

Queste le coppie che parteciperanno al torneo femminile:

1 Tina/Anastasija Tina Graudina Anastasija Samoilova LAT 3520 8620

2 Müller/Tillmann Svenja Müller Cinja Tillmann GER 3860 7200

3 Stam/Schoon Katja Stam Raïsa Schoon NED 3760 7080

4 Agatha/Rebecca Agatha Bednarczuk Rebecca Cavalcante Barbosa Silva BRA 3160 9100

5 Xue/X. Y. Xia Chen Xue Xinyi Xia CHN 3140 6540

6 Nuss/Kloth Kristen Nuss Taryn Kloth USA 4400 5600

7 Álvarez M/Moreno Daniela Álvarez Mendoza Tania Moreno Matveeva ESP 2820 7080

8 Cannon/Kraft Terese Cannon Megan Kraft USA 4000 5340

9 Melissa/Brandie WC Melissa Humana-Paredes Brandie Wilkerson CAN 3720 4320

10 Gottardi/Orsi Toth, R. WC Valentina Gottardi Reka Orsi Toth ITA 2740 6064