Basket, Venezia è solo Wiltjies e crolla con l’Hapoel Gerusalemme in EuroCup

Si è appena conclusa a Samokov, in Bulgaria, la sfida valevole per la settima giornata dell’EuroCup di basket e in campo sono scesi gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme e la Umana Reyer Venezia. L’Hapoel Jerusalem era al terzo posto del gruppo B con un record di 4 vinte e 2 perse prima di questa sfida, mentre l’Umana Reyer occupava l’ottava posizione con 2 successi e 4 ko.

Il match inizia con la tripla di Kyle Wiltjer, ma Venezia è troppo dipendente dal suo numero 33 e nei primi minuti tutti i punti sono suoi, con Gerusalemme che va avanti sul 10-7. Ancora Wiltjer riporta avanti la Reyer, ma a metà quarto gli ospiti si bloccano in attacco e l’Hapoel può piazzare un parziale di 11-0 e provare il primo allungo. Parziale fermato, ancora una volta, da Wiltjer, ma è troppo poco affidarsi al numero 33, che chiude il primo quarto a quota 16 punti personali, e l’Hapoel va al riposo avanti 24-20.

Non si sblocca, anzi, Venezia nella prima parte del secondo quarto, dove sono tante le palle perse da entrambe le parti, ma per Gerusalemme basta per allungare e toccare il +10 dopo poco più di 3 minuti di gioco. Con Wiltjer in panchina il parziale subito dalla Reyer diventa importante, con la squadra capace di segnare solo 4 punti in 6 minuti, e Hapoel che tocca anche il +20 e si va al riposo con i padroni di casa avanti 47-29.

A inizio terzo quarto prova una piccola reazione Venezia, ma è solo una fiammata, poi le palle perse riportano velocemente l’Hapoel Gerusalemme oltre i 20 punti di vantaggio e match virtualmente chiuso. Il terzo quarto si chiude 69-51 e ultimi 10 minuti che sono un ampio garbage time. Alla fine, quindi, vince l’Hapoel Gerusalemme che si impone per 94-66, con Venezia che è solo Kyle Wiltjer, che chiude con 18 punti, e Jordan Parks, per lui 15 punti. Ma è troppo poco e arriva il quinto ko europeo per la Reyer.