Basket: Trento resta imbattuta in Serie A, sconfitta nettamente Milano. Vittorie per Scafati, Trieste e Tortona

Si sono disputati questo pomeriggio quattro match della sesta giornata del massimo campionato italiano di basket e dopo il successo di Trapani in casa di Brescia nell’anticipo di ieri, erano tante le sfide da non perdere oggi. A partire dal big match tra la Trento capolista imbattuta e una Milano a caccia di conferme.

SCAFATI – CREMONA 85-77

Match da non perdere per Scafati e Cremona, con le due formazioni che si presentavano all’appuntamento con una sola vittoria conquistata sin qui. E il match si conferma equilibratissimo, con le due formazioni che si sfidano colpo su colpo nel primo tempo, con Scafati che piano piano prova a scavare un piccolissimo solco e va al riposo avanti 46-42, con 16 punti di Elijah Stewart. Secondo tempo che è una fotocopia del primo, con Scafati che fa la lepre, Cremona che insegue, ma non riesce mai a richiudere il gap e alla fine Scafati si impone 85-77, con show di Elijah Stewart che chiude con 35 punti.

TRIESTE – VARESE 107-81

Quasi un testacoda a Trieste tra i lanciatissimi padroni di casa e un Varese orfano di Nico Mannion, da domani ufficialmente un giocatore di Milano. E il match prende subito la via dei favori dei pronostici, con Trieste che fin da subito scappa via nel primo quarto, chiuso già sul +12, e allungando anche le secondo quarto e si va al riposo sul 50-32, con 15 punti di Markel Brown. Match che, così, è già in ghiacciaia dopo 20’ e il secondo tempo vede Trieste allungare ancora senza problemi e battere Varese per 107-81, con 21 punti per Denzel Valentine.

TORTONA – SASSARI 71-68

Sfida intrigante a Tortona, dove i padroni di casa erano a caccia di pesanti punti playoff, mentre i sardi avevano bisogno di vincere per risalire una difficile china. E sfida che fin da subito si mostra molto equilibrata, con Sassari che prova a dettare il ritmo, ma nel primo tempo pur soffrendo Tortona riesce a non far scappare via gli ospiti e si va al riposo sul 35-34, con 15 punti di Arturs Strautins. Si continua a lottare punto a punto nel terzo quarto, ma nell’ultimo periodo è Tortona ad alzare i ritmi ed è Sassari a faticare per restare in scia. Comincia così un lungo elastico, con Sassari che torna a -2 a meno di un minuto dalla fine. Qui, però, sono i liberi di Kamagate e quello di Vital a chiudere il discorso e Tortona vince 71-68, con 22 punti di Arturs Strautins.

TRENTO – MILANO 91-57

Si è chiuso, come detto, con il big match tra Trento, imbattuta con cinque vittorie sin qui, e Milano, che arrivava all’appuntamento con un ko e 4 successi. E il primo quarto regala già spettacolo, con un avvio fortissimo di Milano che va sul +7, ma risposta immediata di Trento che ribalta la situazione e va sul +3 al primo stop. Nel secondo quarto parziale monstre dei trentini, con un 20-0 che fa volare via i padroni di casa sul 48-29 al riposo. Milano che non riesce a rientrare in partita, con molto nervosismo oggi – evidenziato dagli antisportivi di Brooks, Caruso e il tecnico a Messina – e così il match non si riapre più e Trento dilaga e vince il big match per 91-57 e resta imbattuta. Top scorer uno scatenato Toto Forray con 16 punti.