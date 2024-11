Basket, Trento e Venezia chiamate a vincere in EuroCup

Si disputa tra domani e mercoledì la settima giornata dell’EuroCup di basket e in campo scenderanno il Dolomiti Energia Trento e la Umana Reyer Venezia, con i trentini impegnati (forse) in casa contro lo Joventud Badalona, mentre i veneziani saranno impegnati sul campo neutro della Samokov Arena in Bulgaria contro l’Hapoel Gerusalemme.

Trento arriva all’appuntamento con un 6-0 in campionato e il netto 91-57 inflitto all’Olimpia Milano, ma in Europa la squadra di Paolo Galbiati ha bisogno in una vittoria per risalire la classifica, con lo score che attualmente è di 2 vittorie e 4 sconfitte. Stessa situazione per lo Joventud Badalona e, dunque, sfida spareggio per avvicinare la zona qualificazione in EuroCup. Se si giocherà, perché la tragica situazione in Spagna mette in forte dubbio la trasferta della squadra e il match potrebbe venir rinviato, con il team bloccato a Barcellona per il forte maltempo.

Tra gli spagnoli, se si giocherà, da tenere d’occhio ci sono Ante Tomic, che sta guidando le statistiche con una media di 14,5 punti, e Devon Durrell Dotson, che segue a 13,5 punti. In doppia cifra anche Kaiser Evan Bray-Gates (10,2), ma Dotson è da curare anche in fase di costruzione gioco, con 4,2 assist a partita, con anche Kassius Robertson da marcare, con 4 assist.

Si disputa sul campo neutro della Samokov Arena in Bulgaria la sfida tra l’Hapoel Gerusalemme e il Venezia. La Reyer ha vissuto un difficile avvio di stagione, con 3 vittorie e 3 sconfitte in campionato, anche se Venezia è reduce dall’entusiasmante vittoria allo scadere a Napoli, mentre in Europa viaggia con 2 vittorie e 4 sconfitte. L’esatto opposto degli israeliani, che viaggiano con 4 vittorie e 2 sconfitte e sono in piena zona qualificazione.

Tra gli israeliani sono diversi i giocatori pericolosi palla in mano, a partire da Jared Harper, che segna una media di 22 punti a partita, ma attenzione anche a Khadeen Carrington, con 12,3 punti; Yovel Zoosman, 11,7; e Justin Smith, con 11,6. Harper ha messo a referto anche 5,7 assist a partita, mentre Kenneth Smith ne ha serviti 5,2 in media.