Basket, Trapani espugna Brescia nell’anticipo di Serie A. Decisivo Yeboah con 21 punti

Colpo esterno dei Trapani Sharks, che espugnano il PalaLeonessa battendo la Germani Brescia col punteggio di 74-95 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Decisivo il primo quarto da 17-32, con i padroni di casa che non sono più riusciti ad avvicinarsi abbastanza per impensierire gli avversari. 21 punti di Akwasi Yeboah e 18 di Justin Robinson per i siciliani, con 15 punti e 11 rimbalzi di Miro Bilan e 15 punti di Amedeo Della Valle che non sono bastati ai bianco blu per evitare il ko casalingo.

Botta e risposta in avvio di match (3-3), con Trapani che piazza un break di 11-0 firmato Galloway-Pleiss-Robinson che indirizza subito la partita sui binari giusti (5-15). Brescia accusa il colpo, con Amedeo Della Valle che prova a scuotere i compagni per il -9 (11-20). Gli Sharks piazzano un altro mini-parziale di 4-0 (11-24), con Dowe che pesca Ndour da due (15-26). L’ex di turno John Petrucelli spara prima la tripla (15-32) poi confeziona l’assist per Notae per il 17-32 che chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione gli ospiti continuano a martellare con Yeboah e Horton (19-41), con la Leonessa che fatica a trovare fluidità in attacco per risalire seppur parzialmente la china. Della Valle e Bilan hanno un timido sussulto (24-43), con l’asse play-pivot che riporta la Germani a -11 quando mancano meno di quattro minuti alla prima sirena (32-43). Yeboah e Petrucelli tornano a segnare per Trapani (35-48), con i liberi di Bilan e Robinson che valgono il 36-54 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con gli ospiti che mantengono un margine di sicurezza e Brescia che prova invano ad avvicinarsi per riaprire la partita (42-56). Galloway è perfetto dall’arco (42-59), emulato poco dopo da Rossato per il nuovo +20 (42-62). Per la Germani è notte fonda, con il solo Della Valle a non arrendersi (44-66). La squadra di coach Repesa non intende però calare l’intensità, mantenendo i venti punti di margine con l’appoggio di Robinson (50-73). Dowe va a bersaglio da tre (56-73), con Robinson che risponde subito per il 58-77 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto di pura gestione per Trapani, che si può permettere di giocare con il cronometro forte dell’enorme vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti (60-77). Galloway brucia la retina dall’arco (60-80), con Dowe e Burnell che provano a rendere meno pesante il passivo per Brescia (66-82). Con la vittoria in tasca i neo-promossi iniziano a tirare i remi in barca, mentre la Germani vuole comunque onorare l’impegno fin in fondo di fronte al proprio pubblico con la tripla di Ivanovic che sigla il punteggio finale sul 74-95 con cui Trapani espugna il PalaLeonessa ed aggancia proprio la Germani a quota 8 punti in classifica.