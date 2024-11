Basket, l’Olimpia Milano sfida la capolista Trento in Serie A. La Virtus Bologna ospita Treviso

Sesta giornata della Serie A di basket 2024 quella che ci apprestiamo a vivere nel fine settimana alle porte, con un solo anticipo previsto sabato 2 novembre e le restanti sfide in programma domenica 3 novembre dal pomeriggio fino alla sera: scopriamo insieme cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Nell’unico anticipo del sabato sera, alle ore 20:30, la Germani Brescia ospita i Trapani Sharks per provare a rimanere nella parte alta della classifica (8 punti al pari di Virtus Bologna, Trieste ed Olimpia Milano) mentre i siciliani cercano l’aggancio proprio ai bresciani. Spostandoci poi a domenica, alle ore 16:30 la Givova Scafati attente la Vanoli Cremona con entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte subite la settimana scorsa rispettivamente contro Virtus Bologna e Reyer Venezia. Mezz’ora più tardi, alle ore 17:00, la Pallacanestro Trieste sfida l’Openjobmetis Varese: i giuliani hanno un ruolino di marcia impressionante nonostante siano neo-promossi, mentre i biancorossi lombardi hanno trovato il primo successo contro Pistoia.

Alle 17:30 la Bertram Tortona fronteggia la Dinamo Sassari, con le due compagini che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione europea mentre in Campionato il discorso è diverso con i piemontesi a quota 6 punti a +4 sui sardi che hanno all’attivo una sola vittoria. Passando poi alle 18:15 ecco il match di cartello della giornata ovvero quello tra la Dolomiti Energia Trentino capolista ed ancora imbattuta e l’Olimpia Milano, con i meneghini che si sono aggiudicati giusto ieri il derby di Eurolega contro la Virtus Bologna. Alle ore 19:00 Napolibasket attende l’Umana Reyer Venezia per abbandonare l’ultima posizione in classifica con i partenopei fermi ancora al paolo a quota zero vittorie e punti.

Alle 19:30 la Virtus Bologna se la vedrà con la Nutribullet Treviso, con le V-nere che hanno ancora una partita da recuperare contro Tortona non disputata per l’emergenza meteo in Emilia rinviata a mercoledì 6 novembre – 1-4 è invece il record della Nutribullet, che prova a far saltare il fattore campo contro la ben più quotata squadra bolognese. Completa il programma della sesta giornata il posticipo delle ore 20:00 tra l’Estra Pistoia e l’Unahotels Reggio Emilia, dove chi vince rialzerà prontamente la testa dopo la battuta d’arresto dell’ultimo turno contro Varese e Brescia.