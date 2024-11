Basket LBA, Trento supera Trieste e rimane a punteggio pieno, Faye fa sorridere Reggio Emilia

La Dolomiti Energia Trentino rimarrà ancora in vetta al campionato di Serie A almeno per un’altra settimana. La squadra di Paolo Galbiati si prende anche lo scalpo della Pallacanestro Trieste per 76-68 nell’anticipo serale della settima giornata in una partita che ha dovuto vincere per ben due volte.

La prima nel secondo parziale, quando, grazie a un buon attacco di squadra ma spinto soprattutto dal solito Jordan Ford (21 in 26′) arrivano all’intervallo lungo con 21 punti di vantaggio. Ma Trieste, nonostante una serata sporca al tiro (7/32 dall’arco) trova la forza di reagire e di riavvicinarsi fino al -2 con i liberi di Ross al 37′. Ci pensa Lamb a togliere le castagne dal fuoco mentre il quintetto di Jamion Christian perde la bussola sul più bello, con la Dolomiti che può dunque esultare.

Nell’altro anticipo di giornata, la UnaHotels Reggio Emilia torna al successo dopo due ko in fila superando la Bertram Tortona per 86-82 e trovando così la quinta vittoria del proprio campionato. Biancorossi avanti a lungo grazie a una partenza da 31 punti segnati, ma la squadra di De Raffaele trova la forza di rientrare soprattutto grazie alla spinta di Christian Vital (22 in 19′), trovando il primo vantaggio a 2’30” dal termine.

Ma nel finale sale in cattedra Momo Faye: suo il rimbalzo e il successivo canestro per rimettere la testa avanti ed è ancora lui l’artefice della stoppata nel finale che spegne le speranze della Bertram. Il numero 11 chiude in doppia doppia da 15 punti e 14 carambole, a cui si aggiungono i 20 di Cheatham, i 16 di Smith e i 14 di Winston con 9 falli subiti, ma con 3/10 dal campo e 7 perse.