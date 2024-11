Basket, la Virtus Bologna piega Tortona nel recupero della 4a giornata di Serie A. Decisivo Matt Morgan con 16 punti

La Virtus Bologna fatica ma batte la Bertram Derthona Tortona nel recupero del match valevole per la quarta giornata della Serie A di basket non disputato a fine ottobre per via dell’emergenza meteo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Dopo un primo quarto sofferto gli uomini di coach Luca Banchi hanno messo la freccia nel secondo parziale senza più voltarsi, con Tortona che ha cercato di rimanere aggrappata nel finale salvo poi cedere di fronte agli avversari bianconeri che agganciano Trento in vetta alla classifica con sei vittorie e zero sconfitte.

Decisivo Matt Morgan con i suoi 16 punti, al pari di Ante Zizic e Marco Belinelli che chiudono entrambi con 14 punti messi a referto. Doppia cifra anche per Tornike Shengelia (12 punti), mentre ai piemontesi non bastano i 17 punti di Arturs Strautins ed i 15 di Tommaso Baldasso ad evitare il ko.

Subito botta e risposta in avvio di match (3-2), con Strautins e Kamagate che riportano gli ospiti avanti (5-8). Kuhse è perfetto dall’arco (5-11), con la Virtus che fatica a contenere l’offensiva piemontese (7-15). I bolognesi accorciano grazie alle segnature dalla lunetta di Shengelia, Pajola e Diour (12-15), ma Tommaso Baldasso spara la tripla del 12-18 che chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione le V-nere rimangono a -4 con Belinelli (16-20), con il capitano bianconero e Davide Denegri che se le suonano dalla lunga distanza (21-23). Cordinier e Diouf confezionano il sorpasso (25-23), ma Strautins riporta la Bertram a -2 (32-30). L’ex Reggio Emilia pareggia i conti da tre (35-35), con Polonara che replica allo stesso modo (38-35). Gorham impatta nel punteggio (40-40), con Marco Belinelli che brucia la retina per il 44-40 con cui si va all’intervallo lungo.

Break di 4-0 della Virtus Bologna in avvio di ripresa (48-40), con Kamagate e Kuhse che accorciano per Tortona (49-45). La schiacciata di Zizic ed un libero di Tucker danno il primo vantaggio in doppia cifra ai padroni di casa (55-45), con Shengelia che si mette in proprio con quattro punti in fila (59-48). Severini batte un colpo per i piemontesi (59-51), con Matt Morgan che sale in cattedra per il 69-58 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Leonardo Candi e Tommaso Baldasso provano a tenere in scia la Bertram (71-62), con Belinelli e Cordinier che ristabiliscono il +10 per i bianconeri (75-65). Il francese pesca in area Ante Zizic che appoggia per il +12 (77-65), con Kuhse e Strautins che cercano di tenere a galla Tortona (81-72) quando si entra negli ultimi 5’ della partita. Ancora Strautins col 2+1 (83-77), con Zerini e Gorham che non mollano per la squadra di Walter De Raffaele (83-81). Clyburn fa 2/2 in lunetta e sigla il punteggio finale sul 85-81 con cui la Virtus Bologna batte Tortona e si aggiudica il recupero della quarta giornata agganciando Trento al primo posto in classifica.