Basket, Italia in Islanda: c’è un pessimo ricordo da debellare

Trasferta insidiosa in Islanda per l’Italbasket nelle Qualificazioni agli Europei 2025, con gli azzurri che ospiteranno poi la rappresentativa nordica lunedì sera al PalaBigi di Reggio Emilia. E’ il quarto confronto tra le due Nazionali, con il bilancio di due vittorie italiane ed una islandese che ancora brucia per come è arrivata.

Riavvolgiamo brevemente il nastro, tornando al 24 febbraio 2022: finestra di Qualificazioni ai Mondiali 2023, impegno fuori casa per l’Italia allora guidata in panchina da ‘Meo’ Sacchetti che deve riscattare il ko rimediato nella prima partita contro la Russia. La partita si mette subito sui binari giusti per l’Islanda che gioca senza timore, imponendo il suo ritmo e volando a +12 all’intervallo lungo (44-33) complice anche un 11/41 degli azzurri dal campo. Nella ripresa la compagine islandese continua a spingere mentre l’Italia tira fuori l’orgoglio per rientrare, trascinata da uno Stefano Tonut on fire che piazza i sei punti per portare la sfida all’overtime impattando sul 85-85.

Nel primo tempo supplementare Paul Biligha mostra il fisico con due stoppate consecutive, con Hilanson che trova la serata di grazia toccando quota 30 punti per il +3. Match in archivio? Non finché Stefano Tonut s’inventa una tripla da otto metri per il 94-94, allungando così la sfida al secondo overtime. Nei 5’ aggiuntivi le due squadre sono completamente esauste avendo speso tantissime energie fisiche e soprattutto mentali, riuscendo comunque a mantenere ancora la partita sul filo dell’equilibrio. Ci pensa Fridriksson con due triple in fila a dare il colpo del ko per l’Islanda che quindi vince per 107-105 al termine di 50’ di autentica battaglia, dove all’Italia non sono bastati i 23 punti di Nico Mannion e i 18 di Stefano Tonut.

Il pronto riscatto arriverà pochi giorni dopo nel ritorno disputato al PalaDozza di Bologna, dove va in scena un’altra contesa molto equilibrata dove gli azzurri non tremano nel finale vincendo per 95-87 con 26 punti del Man of the match Amedeo Della Valle insieme a Nico Mannion che mostra ancora una volta tutto il suo talento mettendo a referto 16 punti insieme a Michele Vitali autore di 17 punti.