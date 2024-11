Basket femminile: Valencia batte Venezia e chiude il girone di Eurolega al primo posto in anticipo

Decisivo in anticipo il match tra Valencia Basket e Umana Reyer Venezia nel quinto turno di Eurolega femminile. La squadra guidata da Ruben Burgos non lascia che quella di Andrea Mazzon espugni la Fonteta, vince 83-72 e, ribaltando lo scontro diretto dell’andata, porta a casa anche il primo posto nel girone D con una gara d’anticipo.

A trovare la gran performance è Leticia Romero, con 17 punti e 8 assist; 15 e 7 rimbalzi per Kayla Alexander e 14 e 8 per Queralt Casas. In casa Reyer, che si qualifica da seconda del raggruppamento alla seconda fase, 20 di Awak Kuier e 16 di Lisa Berkani; assenti Lorela Cubaj (in panchina pro forma) per distorsione della caviglia sinistra e Giuditta Nicolodi per sofferenza alla cartilagine articolare del ginocchio sinistro.

Molto equilibrato il primo quarto, con Romero da una parte e Kuier dall’altra che sono davvero a pieno regime. Il primo miniallungo lo piazza Valencia (13-9), ma Venezia è sempre lì. Il problema è che non riesce quasi mai a passare davanti, e dopo 10′ è 19-17 per le padrone di casa.

Nel secondo periodo la Reyer è costretta a subire Vitola, Casas e Mavunga, ma rientra con Kuier e Berkani mentre Iagupova colpisce dai due lati del campo. Fiammata di Alexander respinta da Villa, poi arrivano tre liberi di Kuier e un appoggio di Stankovic a riportare le ospiti sul 36-34 a metà gara.

Al rientro in campo Venezia è più viva che mai, e trova anche il sorpasso con Matilde Villa, solo che le triple di Romero e Casas fanno malissimo: 47-43. Ci pensa anche Mavunga a metterci il carico con il 52-45, con il divario che sostanzialmente non diminuisce e il terzo periodo che si chiude sul 56-49.

L’Umana di gran voglia si mette lì e in due minuti e mezzo trova una fiammata a trazione Smalls-Berkani-Kuier che significa 58-58, ed è proprio Smalls a 6′ dal termine a firmare il sorpasso (61-62). Valencia, però, risponde con un 12-0 di parziale con il trio Romero-Iagupova-Alexander e ribalta anche il doppio confronto. Venezia prova a recuperare almeno quella situazione, ma nel gioco che va tra liberi e triple non ci riesce.

VALENCIA BASKET-UMANA REYER VENEZIA 83-72

VALENCIA – Mavunga 9, Erauncetamurguil ne, Fingall* 8, Torrens, Casas* 14, Romero* 17, Vitola 7, Florez ne, Turner 4, Iagupova* 8, Alexander 15, Hatar*. All. Burgos

VENEZIA – Logoh, Berkani 16, Smalls* 9, Villa* 10, Pan* 2, Stankovic* 8, Cubaj ne, Miccoli 2, Fassina 2, Santucci 3, Kuier* 20. All. Mazzon