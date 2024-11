Basket femminile: Schio, qualificazione e festa in casa. Grande ultimo quarto contro il DVTK in Eurolega

La qualificazione alla seconda fase era arrivata già ieri, per effetto del 59-58 del Basket Landes sul Perfumerias Avenida di Salamanca, ma quest’oggi il Famila Schio lo festeggia nel modo migliore. Arriva una brillante vittoria contro il DVTK Huntherm di Miskolc, che deve cedere per 71-57 al termine di un match che le venete sono state in grado di girare con grande efficacia nella seconda metà di gara. Protagoniste Kitija Laksa (21 punti), Costanza Verona (17) e Janelle Salaun (15); dall’altra parte 15 di Kaila Charles e 14 di Ana Tadic. Ora il Famila andrà a giocare contro il Basket Landes per assicurarsi il primo posto nel girone A.

Primo quarto particolarmente equilibrato, con Schio che cerca di appoggiarsi a Dojkic più che a Keys e Salaun per il 9-6 iniziale. Tadic e Jovanovic, a metà quarto, trovano un paio di belle iniziative, e lanciano un parziale di 0-10 che nel giro di tre minuti spediscono il Famila sotto 9-16. Gulbe rincara ulteriormente la dose e porta il DVTK fin sul +10 (11-21), poi Laksa piazza cinque punti ed è 16-23.

La squadra di Miskolc rimane in controllo del match nelle prime fasi del secondo periodo, con Charles che porta le magiare al 19-30 dopo poco più di due minuti e poi anche sul +12. Se Schio tiene è soprattutto per merito di Verona, Keys e ancor più Laksa, che accorcia fino al -3 (32-35). All’intervallo si va sul 32-37.

La reazione delle padrone di casa è importante al rientro in campo: dopo un minuto e mezzo di nulla arrivano Andrè e poi Verona da tre a firmare il 37-37. Si accoda Salaun, che con un parziale di cinque punti in serie porta avanti il Famila (42-39), e a quel punto il duello diventa punto a punto con le percentuali che si abbassano. La francese è autentica trascinatrice, riuscendo a prendersi varie iniziative importanti e liberi che sono di notevole aiuto per quello che diventa il 47-46 a 10′ dal termine.

Con l’attacco del DVTK ormai rallentato da una solida Schio, è tempo per Verona di mettere insieme un minuto e mezzo di show, con cinque punti in fila e la difficoltà per le avversarie di contenerla: il risultato è un 53-48 che obbliga al timeout il team di Miskolc. Ormai, però, il Famila è lanciato: altra mini-fiammata di Juhasz prima di un’altra tripla della classe 1999 palermitana. La squadra di casa inizia a dilagare, potendo così conservare con tranquillità il vantaggio nonostante qualche colpo proibito di troppo nel finale non necessario e timeout vari che allungano qualcosa di già più che deciso. Il DVTK non può salvare neppure il doppio confronto, è 71-57 per Schio.

BERETTA FAMILA SCHIO-DVTK MISKOLC 71-57

SCHIO – Juhasz 3, Bestagno, Sottana ne, Zanardi ne, Verona 17, Panzera*, Salaun* 15, Crippa ne, Andrè* 3, Keys* 5, Laksa 18, Dojkic* 7. All. Dikaioulakos

DVTK – Miklos, Charles* 15, Kanyasi* 6, Lelik* 6, Tadic 14, Farbas ne, Grigalauskyte*, Gulbe 11, Tenyer ne, Jovanovic* 5. All. Volgyi.