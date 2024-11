Basket femminile, l’Italia senza problemi con Repubblica Ceca nelle qualificazioni agli Europei

Si è appena conclusa al Palasport di Genova la sfida tra l’Italia femminile del basket e la Repubblica Ceca, match valevole per la terza giornata del torneo di qualificazione per i prossimi Europei. Europei cui l’Italia è qualificata di diritto come Paese ospitante, ma per la squadra di Andrea Capobianco comunque un buon banco di prova per una squadra giovane che il ct sta ancora costruendo. Ecco come è andata.

Avvio forte delle ceche, che vanno subito avanti 0-5, ma immediata la risposta firmata Fassina e Zandalasini e si lotta punto a punto. Matilde Villa mette in difficoltà la difesa ospite due assist valgono il +4 per le azzurre quasi a metà quarto. Non si ferma l’Italia e Repubblica Ceca obbligata a chiamare timeout. Italia che gestisce il piccolo vantaggio cumulato nella prima metà del periodo con Zandalasini e Andre sugli scudi, poi Madera e Pan danno l’ultimo strappo fino al 25-17 con cui si va al primo stop.

Non cambia storia l’avvio di secondo quarto, con tutte le azzurre che a turno in questo primo tempo contribuiscono a far crescere il vantaggio, che con il canestro di Francesca Pasa tocca la doppia cifra dopo 3’30” del secondo quarto. Nel finale del periodo, però, si blocca l’attacco azzurro, mentre le ceche trovano i canestri di Reisingerova, Vorackova e Hamzova per tornare sul -6 e obbligare Capobianco al timeout. Nel finale canestro di Villa e si va al riposo sul 33-26 per l’Italia, con un bassissimo parziale di 8-9 in questo quarto.

A inizio secondo tempo è Matilde Villa a prendere in mano la squadra con due canestri e un assist che riportano velocemente le azzurre in doppia cifra di vantaggio. Anche Fassina e Andre contribuiscono alle giocate dell’Italia, che ora resta solidamente attorno alla doppia cifra di vantaggio, toccando il +14 a 2’ dalla fine del terzo quarto. Ora la Repubblica Ceca fatica tantissimo a trovare la via del canestro, con soli 6 punti messi a segno nel terzo quarto, e l’Italia va all’ultimo stop avanti 50-32.

Ultimo quarto, dunque, dove le azzurre possono gestire senza troppi affanni il netto vantaggio accumulato nel terzo parziale. Sono, dunque, 10 minuti di quasi garbage time, che serve soprattutto per affinare le statistiche delle ragazze di Capobianco e Italia che alla fine si impone per 68-47. Top scorer Olbia Andre con 10 punti (con anche 6 rimbalzi), seguita da Cecilia Zandalasini con 8 punti e Francesca Pan con 8 punti. Terza vittoria su altrettanti match per le azzurre, comodamente prime nel loro girone.