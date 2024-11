Basket femminile, Venezia batte Brescia in Serie A1. Successi esterni per Tortona e Sesto San Giovanni

Si sono completati da poco i tre anticipi della Serie A1 di basket femminile per la sesta giornata della regular season 2024-2025, con Schio che osserva un turno di riposo: andiamo a riepilogare brevemente come sono andati.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET 55-66

Colpo esterno di Tortona, che espugna il PalaZauli battendo l’O.ME.P.S. Battipaglia per 55-66. Padrone di casa che iniziano meglio la sfida (17-13), subendo però l’iniziativa piemontese con Derthona che opera il sorpasso alla prima sirena (18-19). Nel secondo quarto le ospiti aumentano il ritmo e vanno a +8 (20-28), con Battipaglia che reagisce (32-31) prima di subire il mini-break di 4-0 all’intervallo lungo (32-35). Nella ripresa Tortona riprende a spingere e sfonda la doppia cifra di vantaggio (38-48), con le campane che non riescono a rimanere in scia alle avversarie dopo 30’ di gioco (42-54). Nella frazione conclusiva l’Autosped amministra il margine accumulato, con le padrone di casa che riescono solo a limitare i danni per il 55-66 con cui Tortona si aggiudica il match.

TOP SCORER

Battipaglia: Benson 17, Cupido 10, Drake e Pavic 9

Tortona: Attura 19, Fontaine 12, Dotto 10

UMANA REYER VENEZIA-RMB BRIXIA 90-56

L’Umana Reyer Venezia rimane in scia a Schio battendo nettamente la RMB Brixia per 90-56. Avvio equilibrato per merito di Brescia, che prova a tenere testa alle campionesse d’Italia rimanendo in scia nel primo quarto (28-22). Nel secondo parziale la Reyer innesta le marce alte e scappa letteralmente nel punteggio (39-24), con le ospiti che accusano nettamente il colpo e si ritrovano a -16 prima di rientrare negli spogliatoi (49-33). Nella terza frazione Venezia prende ancora il largo ed aggiorna costantemente il massimo vantaggio fino al +27 (63-36), senza concedere diritto di replica alla RMB che rimane a -23 alla terza sirena (70-47). Nel quarto conclusivo l’Umana non cala l’intensità e ritocca il margine a +31 (83-52), con la Brixia che non riesce a rendere meno pesante il passivo per il 90-56 con cui la Reyer esulta di fronte al pubblico di casa.

TOP SCORER

Venezia: Kuier 25, Pan 12, M. Villa 10

Brescia: Ivanova 16, Nikolic 13, Tagliamento 12

E-WORK FAENZA-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 64-83

La Geas Sesto San Giovanni prevale in trasferta contro Faenza per 64-83. Match subito sui binari giusti per le lombarde, che innestano le marce alte con un primo quarto da 20-33 senza dare scampo alle romagnole. Nel secondo parziale Sesto San Giovanni non alza il piede dall’acceleratore e va a +23 (22-45), con l’E-Work incapace di reagire all’offensiva ospite e che rimane a -20 alla pausa lunga (30-50). Nella ripresa Faenza accenna ad un timido sussulto, senza però riuscire ad avvicinarsi abbastanza alle avversarie per provare ad impensierire (49-62). Nella frazione decisiva la Geas gioca con il cronometro tenendo a distanza di sicurezza le padrone di casa (60-77), mantenendo le mani ben salde sul manubrio fino alla sirena finale per il 64-83 che vale la seconda vittoria stagionale in Campionato.

TOP SCORER

Faenza: Fondren 26, Roumy 18, Reichert 7

Sesto San Giovanni: Moore 25, Makurat 19, Gwathmey 15