Basket, Brescia-Virtus Bologna il ‘big match’ della 9a giornata di Serie A. L’Olimpia Milano ospita Tortona

Archiviata la sosta per dare spazio alla finestra delle Qualificazioni agli Europei 2025, riprende la Serie A di basket con la nona giornata della regular season 2024.2025: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende nel weekend alle porte.

Un solo anticipo in programma domani sera alle ore 20:30 tra la Nutribullet Treviso e l’Estra Pistoia, con i veneti reduci dal successo esterno contro Napoli mentre i toscani provano a riscattare il ko casalingo contro Trento. La domenica pomeriggio si apre alle 16:30 con la sfida tra l’Olimpia Milano e la Bertram Derthona Tortona: i campioni d’Italia cercano di rimanere nella parte alta della classifica, mentre i piemontesi vogliono cancellare la sconftita contro la Germani Brescia. Mezz’ora più tardi, alle 17:00, l’Openjobmetis Varese cerca punti contro l’Umana Reyer Venezia per risalire posizioni in graduatoria con i lombardi al terzultimo posto (4 punti) mentre gli oro-granata provano a vendicare la battuta d’arresto del Taliercio in volata contro Reggio Emilia.

Alle 17:30 la neo-promossa Trapani ospita la Vanoli Cremona, con i siciliani che hanno iniziato benissimo l’annata nella massima serie con 12 punti che li issano al terso posto in condivisione con Olimpia Milano e Brescia. Proprio la Leonessa è protagonista del match di cartello di questo turno delle ore 18:15, con la squadra di coach ‘Peppe’ Poeta che affronta la Virtus Bologna per provare l’aggancio proprio alle V-nere in seconda piazza. Alle ore 19:00 la capolista Dolomiti Energia Trentino fa visita a Napolibasket, con coach Giorgio Valli al debutto sulla panchina dei partenopei ancora in ultima posizione con zero punti.

Trasferta in Sardegna per Trieste, che alle 19:30 sfida al PalaSerradimigni una Dinamo Sassari alla ricerca della terza vittoria stagionale per risalire la china. Completa il programma della nona giornata il posticipo delle ore 20:00 tra l’Unahotels Reggio Emilia del neo-acquisto Kenneth Faried (ex NBA e campione del mondo con gli USA nel 2014) e la Givova Scafati, con la Reggiana reduce dal successo esterno contro la Reyer Venezia mentre la Givova ha rispettato il fattore campo contro Varese.