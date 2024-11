Badminton, Gianna Stiglich si aggiudica il Mexican International

Grande risultato per il badminton italiano. Gianna Stiglich, infatti, si è aggiudicata la quindicesima edizione del Mexican Interlational che si è disputato ad Aguascalientes, battendo in finale con il punteggio di 21-19, 21-17 la guatemalteca Nikte Alejandra Sotomayor. Un traguardo davvero eccezionale per l’azzurra che ha chiuso senza nemmeno perdere un set.

Come si è sviluppato il percorso di Gianna Stiglich? L’azzurra, al ritorno in campo dopo un brutto infortunio, ha superato Paola Martina Delgado (doppio 21-5) Sara Delgado (21-14, 21-12) quindi la padrona di casa Cecilia Madera superata per 21-9, 21-13.

L’atleta classe 2005 ha poi superato Rafaela Munar in semifinale per 21-18 e 21-15, prima dell’atto conclusivo con Nikte Alejandra Sotomayor con il successo per 21-19 e 21-17.

Al termine del torneo messicano l’azzurra ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Federazione italiana badminton: “È una gioia immensa perché questa vittoria arriva dopo un periodo per me complicato, con un infortunio grave ed un intervento chirurgico delicato. Non mi sono allenata molto prima di venire qui, ma sono stata brava a superare le difficoltà, in particolar modo nella finale contro un’avversaria reduce dalle Olimpiadi”.