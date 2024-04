Badminton, Europei individuali Saarbrücken 2024: eliminati all’esordio Fabio Caponio e Gianna Stiglich

Subito eliminati due dei tre azzurri in gara agli Europei individuali 2024 di badminton: a Saarbrücken (Germania), sono scattati i tabelloni di singolare e sono usciti di scena all’esordio Fabio Caponio tra gli uomini e Gianna Stiglich tra le donne.

Nel torneo di singolare maschile Fabio Caponio cede all’elvetico Tobias Kuenzi, che si impone in due game per 21-17 21-16 in 40 minuti, mentre nel torneo di singolare femminile Gianna Stiglich viene rimontata dalla magiara Agnes Korosi, vittoriosa per 17-21 21-15 21-13 in 54 minuti.

Giovanni Toti, invece, è già ammesso ai sedicesimi, essendo incluso tra i primi 24 del ranking continentale di qualificazione all’evento, ed affronterà mercoledì il finlandese Joakim Oldorff, che ha superato oggi l’elvetico Joel König con un netto 21-7 21-10 in 32 minuti.

Chi vincerà, poi agli ottavi affronterà il belga Julien Carraggi, numero 8 del tabellone, già ammesso al terzo turno grazie ad un bye al primo ed al forfait del ceco Jan Louda al secondo. Domani, invece, scatteranno i tabelloni dei tornei di doppio, senza coppie azzurre, con tutti i match dei sedicesimi.