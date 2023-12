Badminton, Italia femminile sconfitta dalla Svezia nelle qualificazioni agli Europei 2024

Non arrivano notizie confortanti da Madrid, sede delle qualificazioni agli Europei di badminton femminile a squadre. L’Italia, inserita nello stesso raggruppamento di Spagna, Lussemburgo e Svezia, aveva iniziato con il piede giusto il proprio percorso ieri, piegando le lussemburghesi con lo score di 4-1.

Oggi, però, il Centro De Alto Rendimiento Joaquin Blume non ha riservato grosse soddisfazioni nel confronto con le svedesi, visto l’epilogo favorevole alle scandinave per 3-2. Un vero peccato perche nei tre singolari il Bel Paese era in vantaggio.

Dopo la sconfitta di Judith Mair contro Cecilia Wang sullo score di 14-21 21-19 21-18, le nostre portacolori avevano ribaltato la situazione con i successi di Gianna Stiglich contro Mirjam Lindgaerde per 21-17 21-14 e di Emma Piccinin opposta a Elin Ryberg per 21-19 21-11.

Sono stati i due doppi a piegare la compagine tricolore. Nel primo, il duo Martina Corsini/Gianna Stiglich si è dovuto arrendere sul punteggio di 21-13 21-11 alla coppia formata da Malena Norrman e da Jessica Silvennoinen. Stesso discorso per Judith Mair/Emma Piccinin, costrette ad alzare bandiera bianca al cospetto di Moa Sjo/Tilda Sjoo sullo score di 21-16 21-9.

Percorso per l’Italia che si fa decisamente in salita per la qualificazione alla rassegna continentale, considerando che le prossime avversarie (domani dalle 15.30) saranno le padrone di casa della Spagna.

