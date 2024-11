ATP Parigi-Bercy, Zverev e Dimitrov a fatica ai quarti di finale. Avanzano de Minaur, Tsitsipas e Rune

Giornata intensa nel Masters1000 di Parigi-Bercy con gli otto ottavi di finale che hanno decretato i qualificati ai quarti. Partiamo dalla sorpresa di giornata, ovvero l’eliminazione del n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 7-5 dal francese Ugo Humbert (n.18 del ranking). Una prestazione super del transalpino, a cui ha fatto da contraltare una non così brillante dell’iberico. Humbert giocherà dunque il prossimo turno contro l’australiano Jordan Thompson (n.28 ATP), a segno contro l’altro transalpino Adrian Mannarino (n.58 del ranking) per 7-5 7-6 (5).

Vittorie a fatica per Alexander Zverev e Grigori Dimitrov, entrambi contrapposti a due padroni di casa. Il tedesco (n.3 del mondo) si è imposto contro Arthur Fils (n.20 del mondo) per 6-4 3-6 6-3, in una partita in cui nel quarto game del terzo set il giudice di sedia è stato protagonista di un clamoroso errore su un overrule. Una topica che non ha inciso nello sviluppo del punteggio, visto che il transalpino pur ripetendo lo scambio ha conquistato il quindici, ma ha condizionato emotivamente Fils.

Zverev affronterà in un affascinante quarto di finale il greco Stefanos Tsitsipas. Il greco (n.11 del mondo) è stato costretto a rimontare nella sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo: 6-7 (1) 6-4 6-2 lo score. Sette camicie anche per Dimitrov (n.9 ATP), che ha eliminato l’altro francese dalla serie, Arthur Rinderknech (n.60 del ranking): 6-2 4-6 7-6 (5) il punteggio. Il bulgaro giocherà contro il russo Karen Khachanov (n.21 ATP), a segno per 7-6 (5) 6-4 contro l’australiano Alexei Popyrin (n.24 del mondo).

Rimanendo in casa australiana, il secondo qualificato tra gli aussie ai quarti è stato Alex de Minaur. Il n.10 del mondo ha piegato in rimonta il britannico Jack Draper (n.15 ATP), prendendosi una rivincita dopo gli US Open 2024. Con il punteggio di 5-7 6-2 6-3, de Minaur è approdato al prossimo turno e giocherà contro il danese Holger Rune. Il n.13 ATP, vincitore di questo torneo nel 2022, si è imposto contro il lucky-loser, Arthur Cazaux (n.85 ATP) per 6-3 3-6 6-4 e si prospetta un grande match.