ATP Metz, Cameron Norrie e Alex Michelsen in semifinale. Continua la corsa di Bonzi

Definito il quadro dei qualificati alle semifinali del torneo ATP250 di Metz. Sul veloce indoor transalpino i ritiri last minute non sono mancati, vista la concomitanza con le ATP Finals e il roster completo dei qualificati. È così che si spiega il forfait del russo Andrey Rublev, testa di serie n.1, che avrebbe dovuto giocare contro il francese Corentin Moutet

Il moscovita, per giustificare l’uscita di scena, aveva parlato di un infortunio, anche se oggi a Torino, nel corso del Media-Day e anche dell’allenamento odierno non si è evidenziato alcunché, nell’incrocio in campo con l’australiano Alex de Minaur.

Pertanto, Moutet sarà il prossimo avversario nel penultimo atto di Cameron Norrie. Il britannico (n.57 del ranking) sta cercando di chiudere al meglio possibile una stagione tribolata e il successo contro un tennista in ascesa come il belga Zizou Bergs (n.61 ATP) per 6-3 6-7 (8) 6-1 non è da sottovalutare.

Prosegue il cammino anche dell’americano Alex Michelsen. Il n.44 del ranking è stato costretto alla rimonta contro il cinese Yunchaokete Bu (n.72 ATP): 6-7 (6) 6-2 6-4 il punteggio in favore dello statunitense. In semifinale, Michelsen sfiderà il francese Benjamin Bonzi (n.124 ATP), uscito vittorioso dal derby contro Quentin Halys (n.84 del mondo) sullo score di 6-3 7-6 (1).