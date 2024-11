ATP Metz 2024: Rublev e Ruud a caccia della qualificazione alle Finals. Presente Lorenzo Sonego

La corsa alle ATP Finals 2024 è ormai arrivata all’ultimissimo giro. In calendario la prossima settimana andranno in scena gli ultimi ATP 250 di Belgrado e Metz e proprio nel torneo francese ci sarà il duello a distanza tra Andrey Rublev e Casper Ruud. Il norvegese al momento è in vantaggio di 135 punti rispetto al russo, ma tutto potrebbe ancora cambiare e gli scenari sono imprevedibili.

Al momento sono ancora tre i posti disponibili per giocare a Torino e a contenderseli saranno appunto Ruud (3855 punti), Rublev (3720), l’australiano Alex de Minaur (3745), impegnato a Belgrado, e Novak Djokovic (3910), che guarda tutti da davanti, ma che non ha ancora confermato, in caso di qualificazione, la sua presenza a Torino.

Rublev sarà la testa di serie numero uno e ha bisogno di vincere il torneo per mettersi al sicuro. Il tabellone del russo non sembra impossibile e sulla sua strada potrebbe esserci l’unico azzurro presente a Metz, Lorenzo Sonego. Infatti Rublev affronterà il vincente del match tra il piemontese e l’argentino Facundo Diaz Acosta. L’eventuale quarto per Rublev sarebbe contro il tedesco Jan-Lennard Struff, testa di serie numero sette; mentre in semifinale ecco che il russo potrebbe incrociare o il bulgaro Grigor Dimitrov, scarico di motivazioni dopo il ko prematuro a Parigi-Bercy, o il francese Ugo Humbert, che oggi giocherà proprio la sua prima finale 1000 della carriera e potrebbe arriva a Metz molto stanco.

Per Ruud il tabellone, invece, sembra essere maggiormente in salita. L’eventuale secondo turno contro un qualificato o lo spagnolo Roberto Bautista Agut spaventa un po’ il norvegese, soprattutto in caso di vittoria del veterano iberico, che sta giocando molto bene in quest’ultima parte dell’anno. Il quarto di finale non dovrebbe creare troppi problemi (possibili sfide con Pedro Martinez o Arthur Rinderknech). In semifinale, ormai tranquillo e con la qualificazione alle Finals al sicuro, Ruud dovrebbe incrociare un ritrovato Holger Rune, testa di serie numero quattro, che, dopo Parigi-Bercy, vuole provare a chiudere al meglio una stagione davvero complicata.