ATP Metz, esulta Benjamin Bonzi: battuto Norrie, primo titolo in carriera

A ventotto anni Benjamin Bonzi esulta per la prima volta nel circuito maggiore. Il tennista transalpino trova la prima affermazione in carriera avanti al pubblico amico di Metz, sconfiggendo in due set combattuti Cameron Norrie: un 7-6 6-4 in quasi due ore che ridà slancio al nativo di Nimes, che ha cominciato la propria scalata partendo dalle qualificazioni e guadagnando quarantasette posizioni in classifica, rientrando prepotentemente in top 100: da lunedì sarà il numero 77 al mondo.

Il primo set ha un non so che di drammatico. Norrie è il primo a ritrovarsi in difficoltà annullando due palle nel quarto gioco, ma per i giochi dei grandi numeri approfitta del primo momento di traballamento del suo avversario mettendo la testa avanti. Bonzi però è spinto dal pubblico di casa e fa onde: non nel controbreak immediato, ma in un assurdo nono gioco in cui salva dieci palle break a furia di righe pizzicate, almeno tre che lasciano di sasso Norrie. Al britannico rimane il tarlo in testa fino al tiebreak, che perde dopo un lungo braccio di ferro.

L’incapacità di sfruttare le opportunità a proprio favore sono un fattore anche nel secondo set di Norrie, che prova a far valere il suo passato da top 10 per tornare ad alzare un trofeo che manca da oltre un anno e mezzo. Ma Bonzi è indemoniato: palla break salvata nel secondo set e, per tutta risposta, appare iper-cinico nel game dopo, approfittando dell’unica distrazione del britannico. Che non riesce più a procurarsi altri spiragli, dovendosi arrendere sull’ultimo servizio al corpo del suo avversario.

Bonzi che nei momenti difficili ha tratto una gran mano dal proprio servizio, con 10 ace, ma che salva soprattutto tredici delle quattordici palle break che ha dovuto affrontare. Soprattutto le dieci nel nono game del primo set, molte annullate con vincenti (37 alla fine) che ha fatto capire come fosse davvero onnipotente oggi avanti al suo pubblico.