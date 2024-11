ATP Finals, il girone ideale per Sinner e quello da evitare

La notizia del forfait di Novak Djokovic ha definito il quadro degli otto partecipanti alle ATP Finals 2024, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. Gli ultimi tre pass per il “Torneo dei Grandi Maestri” sono stati assegnati infatti ufficialmente a Casper Ruud, Andrey Rublev e Alex De Minaur (unico debuttante al Master).

Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale e prima testa di serie della manifestazione, vuole chiudere in bellezza una stagione trionfale andando a caccia del titolo in uno degli eventi più prestigiosi del panorama tennistico globale. Grande attesa in vista del sorteggio, previsto giovedì 7 novembre alle ore 12.00, che stabilirà la composizione dei due gironi.

L’azzurro verrà inserito in prima fascia insieme al n.2 ATP Alexander Zverev, quindi è già sicuro di non poter incrociare il tedesco almeno nel round robin. Sinner, vincitore in stagione di due Slam (Melbourne e New York) su quattro, non teme nessuno soprattutto su questa superficie ma rischia comunque di dover tenere molto alta l’asticella sin dalle prime partite per non correre il rischio di restare fuori dalla fase a eliminazione diretta.

La peggior combinazione possibile per Jannik sarebbe probabilmente quella di trovare nel suo girone lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’americano Taylor Fritz ed il russo Andrey Rublev (che può però ancora salire in terza fascia, solo vincendo l’ATP 250 di Metz e sperando in un ko prematuro di Ruud in Francia). Il girone sulla carta ideale e meno impegnativo lo vedrebbe invece sfidare il russo Daniil Medvedev, il norvegese Casper Ruud e l’australiano Alex De Minaur.