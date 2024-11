ATP Finals 2024 oggi: calendario 14 novembre, orari partite, tv, streaming

Oggi, giovedì 14 novembre, ultima giornata di incontri del Round Robin delle ATP Final 2024 relativa al gruppo “Ilie Nastase“. Si decideranno, infatti, i qualificati alle semifinali di questo raggruppamento, che vede tra i protagonisti Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

Sinner va a caccia del terzo successo in altrettanti incontri. Il n.1 del mondo, dopo aver battuto de Minaur e Fritz senza concedere set, sfiderà Medvedev in quella che è una grande Classica del tennis mondiale. Per la sesta volta in stagione i due si incroceranno e il bilancio nel 2024 è 4-1 in favore dell’altoatesino. Nell’ultimo incontro, andato in scena nel Masters1000 di Shanghai, la vittoria di Jannik era stata piuttosto netta.

La partita del pusterese è prevista non prima delle 20.30, per cui chiuderà lo schedule odierno. Oltre ai due match di doppio, ci sarà da seguire con attenzione la sfida tra Fritz e de Minaur, in programma non prima delle 14.00. Già dall’esito della sfida tra il californiano e l’aussie potremo capire anche quale sarà il destino di Sinner a prescindere da quanto accadrà contro Medvedev.

La giornata odierna di incontri sarà trasmessa interamente dai canali a pagamento di Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Rai 2 HD coprirà in chiaro solo la sfida serale di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. In streaming sarà a disposizione il servizio a pagamento di SkyGo, NOW e di Tennis Tv, mentre su RaiPlay si potrà seguire in chiaro Sinner-Medvedev. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali per Fritz-de Minaur e Sinner-Medvedev.

CALENDARIO ATP FINALS 2024 OGGI

Giovedì 14 novembre

CENTRE COURT – Dalle 11.30

1. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Non prima delle 14.00

2. Taylor Fritz vs Alex de Minaur

Non prima delle 18.00

3. Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Max Purcell / Jordan Thompson

Non prima delle 20.30

4. Jannik Sinner vs Daniil Medvedev

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD (solo match Sinner-Medvedev)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv e RaiPlay (solo match Sinner-Medvedev)

Diretta testuale: OA Sport (Fritz vs de Minaur; Sinner vs Medvedev)