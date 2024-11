ATP Finals 2024, il campo un po’ più lento un vantaggio per Alcaraz? Sinner: “Ci stiamo abituando”

Cresce sempre di più l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. La prima del numero uno del mondo sarà domenica contro l’australiano Alex de Minaur, sorteggiato ieri nello stesso girone dell’azzurro insieme anche al russo Daniil Medvedev e all’americano Taylor Fritz. Sinner si sta preparando da un paio di giorni nel capoluogo piemontese per arrivare nelle migliori condizioni al grande evento di fine stagione, anche se poi per l’altoatesino ci sarà l’impegno a Malaga per le finali di Coppa Davis, dove l’Italia difende il titolo dell’anno scorso.

Un titolo, invece, che mai nessun italiano è riuscito a conquistare alle ATP Finals. Sinner cerca di essere il primo, andando così a scrivere un’altra pagina storia dello sport azzurro. Nonostante sia il numero uno del mondo e anche il principale favorito, non sarà assolutamente un compito semplice quello che attende Jannik, che lo scorso anno si fermò proprio all’ultimo atto contro Novak Djokovic.

La superficie è quella preferita dal nativo di San Candido, che sul cemento indoor è sicuramente il miglior giocatore al mondo. C’è un però e riguarda la velocità dei campi di Torino, che sono più lenti rispetto allo scorso anno. Un fattore sicuramente da tenere conto e che leggermente sfavorisce il numero uno del mondo, che sicuramente preferisce un po’ più di velocità più elevate. “Mi sto abituando a un campo un po’ più lento rispetto al passato. Ci alleniamo per trovare il giusto ritmo per disputare un buon torneo”, le parole dello stesso Sinner durante la conferenza stampa.

Chi potrebbe invece avere un po’ di vantaggio è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sicuramente non apprezza i campi troppo veloci, anche se il cemento indoor rimane una superficie dove il numero tre del mondo non è sempre performante al massimo. Alcaraz potrebbe affrontare Sinner solo dalla semifinale, anche se prima lo spagnolo dovrà prima vedersela con Alexander Zverev, che appare all’inizio il vero principale avversario di Jannik.

Ieri lo stesso Sinner si è allenato con Fritz, che sarà proprio l’avversario di Jannik nel girone. Un allenamento intenso e nel quale l’azzurro ha avuto la possibilità di provare i campi. Un fattore sicuramente importante per l’azzurro, che domenica comincerà il suo cammino alla conquista delle ATP Finals.