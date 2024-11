ATP Finals 2024: i precedenti di Jannik Sinner con gli avversari del girone

Da domenica 10 novembre si comincerà a fare sul serio. Il conto alla rovescia sta per terminare e Jannik Sinner si sta preparando in vista dell’inizio delle attese ATP Finals di Torino. Nella Inalpi Arena il n.1 del mondo si presenta come il favorito per il successo. Il sorteggio andato in scena nel grattacielo di Intesa Sanpaolo ha inserito nel medesimo raggruppamento di Jannik l’australiano Alex de Minaur, l’americano Taylor Fritz e il russo Daniil Medvedev.

La prima sfida sarà contro l’aussie e il bilancio dei precedenti è nettamente in favore di Sinner, visto il 7-0. L’ultimo incontro in ordine di tempo è stata la finale del torneo di Rotterdam, vinta dal nostro portacolori in 7-5 6-4. Pertanto, sulla base di questi dati, il pusterese si presenta ai nastri di partenza da favorito e vorrà dar seguito alla propria striscia vincente.

Per quanto concerne i confronti con Fritz, Jannik è sempre in vantaggio, seppur in maniera molto meno evidente. 2-1 è il computo dello storico, con il tennista nostrano che ha saputo imporsi nelle ultime due uscite contro il californiano: dopo aver perso a Indian Wells nel 2021, il 23enne altoatesino si è preso la rivincita proprio nel deserto californiano l’anno passato e ha ribadito la propria supremazia nella finale agli US Open 2024.

In conclusione, l’incrocio con Medvedev si può descrivere come una grande Classica del tennis mondiale. Il bilancio è di 7-7 e Jannik ha la possibilità di portarsi in vantaggio da questo punto di vista, considerando che nelle sfide disputate nel 2024 si è imposto quattro volte su cinque. Si parla delle vittorie nella finale degli Australian Open, nella semifinale del Masters1000 di Miami, nei quarti di finale degli US Open e del Masters1000 di Shanghai. L’unico ko di Sinner è stato nei quarti di Wimbledon, in una partita condizionata da uno stato di salute imperfetto del n.1 del ranking ATP.