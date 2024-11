ATP Belgrado, Shapovalov torna in finale dopo due anni: affronterà il rampante Medjedovic

Denis Shapovalov e Hamas Medjedovic si affronteranno in un’affascinante finale dell’ATP 250 di Belgrado sul cemento indoor. Sarà sfida tra un talento cristallino che sta tornando in altro e il giovane 2003 serbo che sarà alla sua prima finale e prova finalmente ad emergere dopo una stagione al di sotto delle aspettative e delle sue potenzialità.

Nella prima semifinale a prevalere è stato un super Denis Shapovalov che ha superato con un inequivocabile 6-2 6-1 Jiri Lehecka in appena 56 minuti di gioco. Una condizione invidiabile per il canadese che questa settimana ha messo in mostra un tennis fantastico in quasi tutti i suoi match, perdendo solo un set ai sedicesimi contro Fucsovics e concedendo le briciole a tutti gli ultimi avversari: da Borges, passando per O’Connell e arrivando appunto a Lehecka.

Una prestazione impressionante soprattutto per quanto riguarda il servizio: 25 su 26 con la prima, soli sei punti persi in totale alla battuta di cui quattro doppi falli. Il ceco non ha potuto praticamente opporre resistenza.

Affronterà Hamad Medjedovic che ha vinto un match incredibile contro il connazionale Laslo Djere con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(2) in due ore e ventisette minuti di gioco. Per il giovane serbo classe 2003 è la prima finale della carriera a livello ATP: un primo set dominato, poi la paura e lo spavento del secondo set, con uno stiramento facendo una volée che sembrava poter pregiudicare le sue condizioni fisiche. Ha stretto i denti, ha tenuto duro ed è riuscito a venire a capo del match al tiebreak del terzo, dopo aver annullato due palle break nel set decisivo.