Atletica, Federica Del Buono la stella al Cross della Valsugana: parte il cammino verso gli Europei

Federica Del Buono sarà il nome di punta del Cross della Valsugana, che andrà in scena domenica 3 novembre a Levico Terme (in provincia di Trento). Incomincia la stagione italiana riservata alle corse campestri e la lombarda proverà a mettersi in mostra nella tredicesima edizione dell’evento organizzato dal Gs Valsugana Trentino.

La carabiniera, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 (1500 e 5000 metri), si cimenterà sui 7,5 km dopo aver colto il secondo posto ai Campionati Italiani disputati nel mese di marzo a Cassino. Sulle sponde del Lago di Levico si svolgerà una delle quattro prove di avvicinamento agli Europei di Antalya, utili per comporre la squadra che gareggerà in Italia.

Dopo la prova in Trentino, infatti, sono in calendario anche il test di Valmusone di Osimo (10 novembre), la Cinque Mulini a San Vittore Olona (17 novembre, evento gold del World Cross Country Tour dove rivedremo anche Nadia Battocletti) e la chiusura al Carsolina di Sgonico (24 novembre). Tra gli uomini i più accreditati sono Sebastiano Parolini ed Enrico Vecchi.