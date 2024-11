Ambesi: “Sinner ha interesse a raccogliere punti in vista di una eventuale squalifica”

Nuova puntata del salotto tennistico di OA Sport, Tennismania, a cui partecipa anche il giornalista di Eurosport Massimiliano Ambesi. L’apertura è su Alexander Zverev, che sta viaggiando a velocità di crociera: “Dopo il ko alle Olimpiadi mette marce altissime, difficile giocare sul suo servizio, concede due break in sette partite tra cui uno a Fritz. A Torino fa qualcosa di più, non concede palle break, concretizza le sue palle break affrontando giocatori importanti. Ieri gioca solido anche a rete, sembra evoluto come giocatore. Poi gli viene contestato di non concretizzare i punti decisivi contro i top, ma non sarà semplice da battere, anche perché non è ancora qualificato“.

Si ci sofferma sulla situazione delle Finals, in cui tutti hanno le opportunità di passare in semifinale: “Anche Rublev ne ha, se vince in due set su Ruud con sei o più giochi di vantaggio lo scavalca e poi dipende da che succede tra Zverev-Alcaraz, con il tedesco che se vince in due set rende il match tra il russo e il norvegese decisivo, con Rublev che passerebbe se vincesse in due set con sei giochi di vantaggio. Se Ruud vincesse, uno dei due tra il tedesco e lo spagnolo andrebbe a casa. Se perdono Ruud e Alcaraz dipende: Zverev passa primo ed è assodato, poi bisogna vedere come perdono. Se Alcaraz perde in due set saluta la compagnia, se Ruud perde 6-2 6-3 passa il russo“.

Poi Ambesi ci tiene a sottolineare come gli organizzatori abbiano ben scelto di mettere Alcaraz-Zverev come prima partita domani: “Se avessero giocato prima Rublev-Ruud con il successo del russo, nel match dopo avresti tolto tanto. Nel terzo si sarebbe perso interesse. In realtà situazioni abbastanza simili, non abbiamo visto terzi set ad oggi ed è incredibile, si sono giocate otto partite, e nei doppi la situazione è ancora più paradossale con l’ottava testa di serie che vince il suo girone e la settima che potrebbe farlo. Finals singolari, ma la formula contestata tutto sommato sta garantendo suspence e spettacolo nelle ultime due giornate“.

In chiusura, una piccola analisi a cosa basta a Sinner per passare il girone: “A Jannik basta un set ma credo che giochi per mantenere anche la striscia di vittorie nel round robin, con la possibilità di chiudere 3-0 senza perdere set. Non so se sia interessato a quest’aspetto ma vedremo. Fritz e Sinner favoriti quest’oggi, non penso si vada al terzo. Sinner ha interesse a raccogliere più punti possibile in vista della spada di Damocle dell’eventuale squalifica: incamerare punti gli serve“.