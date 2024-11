Allianz Milano batte Cisterna nell’anticipo del 10° turno della SuperLega di volley: Reggers scatenato

Calato il sipario sull’anticipo del decimo turno d’andata della Regular Season in SuperLega di volley. Sfida all’Allianz Cloud tra Milano e Cisterna. Il bilancio alla vigilia della terza sfida assoluta tra queste due squadre era di una vittoria a testa: nella passata Regular Season, al successo interno per 3-0 dei pontini nel primo incrocio hanno risposto i meneghini con una vittoria speculare in tre set tra le mura amiche.

All’ombra della Madonnina, i padroni di casa, che hanno potuto contare sul recupero di Matteo Piano e sulle voglie di Matey Kaziyski di festeggiare i 5000 attacchi vincenti in Italia, si sono presentati da noni in classifica a quota 6 punti dopo lo stop interno in quattro set con Verona e la sconfitta con il massimo scarto a Piacenza. Discorso diverso per la compagine ospite, vista la vittoria contro Padova in casa per 3-1, lasciando l’incombenza dell’ultima piazza al Grottazzolina.

Ebbene, la formazione ambrosiana ha prevalso con il punteggio di 3-1: 29-27; 27-29; 25-17; 28-26. Una partita nella partita, se si tiene conto dell’apporto realizzativo dell’opposto belga Ferre Reggers e del suo omologo tra le fila pontine, il francese Théo Faure. Reggers, infatti, ha realizzato la bellezza di 33 punti, con il trentello alla voce “attacchi punto”, mentre il transalpino si è fermato a 27.

Alla fine della fiera, importanti le prestazioni tra le fila dell’Allianz di Davide Gardini (7 punti) e del transalpino Yacine Louati (13 punti), mentre Kaziynski con i suoi 4 punti è riuscito ad andare oltre la soglia di attacchi vincenti nel Bel Paese di cui si è parlato. Con questo risultato Milano si è portata a nove punti in classifica generale, mentre Cisterna è rimasta ferma a 4.