Alexander Albon non sarà al via del GP del Brasile, Sainz inizierà dalla pit-lane: cambia la griglia di partenza

Ci saranno dei cambiamenti nella griglia di partenza del GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La pioggia ha condizionato non poco il time-attack e le sorprese non sono mancate, al pari degli incidenti. Ben cinque le sospensioni con bandiera rossa. Tra i crash, quello di Alexander Albon è costato caro al pilota anglo-thailandese.

L’alfiere della Williams non ha avuto conseguenze fisiche dall’impatto violento contro le barriere, ma i danni riportati dalla monoposto di Groove sono stati tali da rende impossibile la partecipazione di Albon al GP che prenderà il via dalle 16.30 italiane (12.30 locali). Un vero peccato per lui, molto veloce sul bagnato e settimo al termine delle qualifiche.

Pioggia che ha avuto conseguenze anche sul rendimento di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari è stato tra questi che ha chiuso anzitempo l’ora del time-attack, andando a sbattere contro le barriere, affrontando la nota esse dedicata ad Ayrton Senna. Il madrileno, nei fatti, ha compromesso la parte posteriore della propria SF-24 e danneggiato il cambio.

Per consentire un intervento sulla macchina incisivo e approfondito, che ha comportato la sostituzione del cambio e l’uso di una nuova power unit, l’iberico inizierà la sua gara dalla pit-lane. Di conseguenza lo schieramento di partenza avrai dei mutamenti.

Alex Albon confirms he is out of the Brazilian GP due to the car damage sustained in his qualifying crash ❌ pic.twitter.com/5bGX6JmYEe

— Autosport (@autosport) November 3, 2024