Alex de Minaur non fa un favore a Sinner: la terza partita con Medvedev sarà in ogni caso decisiva

Si dovrà aspettare. Jannik Sinner non potrà arrivare al terzo incontro contro il russo Daniil Medvedev (n.4 del mondo) già qualificato alle semifinali delle ATP Finals 2024. Questo è il dato al termine della sfida che ha aperto la seconda giornata di incontro del Gruppo “Ilie Nastase” del Master di fine anno a Torino.

Il moscovita ha sconfitto nettamente l’australiano Alex de Minaur (n.9 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Un match ben gestito dal russo, bravo a cancellare la pessima prestazione d’esordio contro lo statunitense Taylor Fritz e, nei fatti, rimettendosi in corsa per la qualificazione al penultimo atto, proprio nell’ultima partita del girone, prevista giovedì 14 novembre contro Sinner.

L’eventuale pass dell’altoatesino, infatti, si sarebbe potuto verificare in due circostanze, legate chiaramente anche alla partita che Jannik giocherà questa sera (non prima delle 20.30) contro l’americano, finalista quest’anno agli US Open e battuto proprio dall’azzurro:

Vittoria di Sinner contro Fritz e successo di de Minaur contro Medvedev; Vittoria di Sinner in due set contro Fritz e successo in tre set di Medvedev contro de Minaur (la percentuale di set vinti avrebbe garantito già all’azzurro la qualificazione in caso di ex aequo in termini di vittorie con l’americano e il russo).

Niente di tutto questo e quindi il nostro portacolori dovrà guadagnarsi il pass per le semifinali di questo evento senza stare troppo a speculare, dovendo prima piegare le mire dell’insidioso californiano stasera e poi quelle del ritrovato Daniil, per puntare al primato del girone oltre che alla qualificazione menzionata.