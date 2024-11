A che ora Sinner-Fritz, ATP Finals 2024: programma tv, canale in chiaro, streaming

Dopo l’eccellente esordio, Jannik Sinner torna in campo domani alle ATP Finals 2024 di Torino. Il numero uno del mondo affronterà l’americano Taylor Fritz in un match che potrebbe valere anche un posto in semifinale con un turno d’anticipo. In caso di vittoria contro lo statunitense e anche di precedente successo di de Minaur contro Medvedev, per l’altoatesino si aprirebbero già direttamente le porte della semifinale e anche da primo del girone.

Sinner non ha avuto il minimo problema contro de Minaur, battendo per l’ottava volta in carriera l’australiano in altrettante sfide. Solamente il break iniziale è stato l’unico passaggio a vuoto di una partita comandata poi fino alla fine da parte del nativo di San Candido. Un 6-3 6-4 senza troppo storia.

Quasi con il medesimo punteggio, ma solo con i set invertiti (6-4 6-3) Taylor Fritz ha avuto la meglio di un nervosissimo Daniil Medvedev nella prima partita del girone intitolato a Ilie Nastase. Quello contro il russo poteva essere uno scontro diretto per lo statunitense, che ne è uscito benissimo, facendo un passo importante verso le semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Sinner-Fritz, valevole per la seconda giornata delle ATP Finals 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO SINNER-FRITZ ATP FINALS 2024

Martedì 12 ottobre

Secondo match programma serale non prima delle 20.30 Jannik Sinner-Taylor Fritz

In precedenza

Dalle 18.00 Granollers/Zeballos – Koolhof/Mektic

PROGRAMMA SINNER-FRITZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport