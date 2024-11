A che ora Paolini-Sabalenka oggi, WTA Finals 2024: dove vederla in tv e streaming

Come da regolamento, nella seconda giornata dei gironi della prima fase delle WTA Finals 2024, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si affronteranno tra loro, sia in singolare che in doppio, le vincitrici dei match d’esordio, e così oggi, lunedì 4 novembre, l’italiana Jasmine Paolini sarà opposta alla bielorussa Aryna Sabalenka.

Il match tra l’italiana e la bielorussa sarà la terza in programma a partire dalle ore 11.00 italiane sul Center Court, e sarà prevista non prima delle ore 16.00 italiane, dopo la sfida di doppio Melichar-Martinez/Perez-Siniakova/Townsend ed il match di singolare Rybakina-Zheng (non prima delle ore 13.30 italiane).

La diretta tv del match di Jasmine Paolini, valido per le WTA Finals 2024, sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WTA FINALS 2024

Lunedì 4 novembre – Center Court

Dalle ore 11.00 italiane

Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez (Stati Uniti/Australia, 6)-Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 8) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Non prima delle ore 13.30 italiane

Elena Rybakina (Kazakistan, 5)-Zheng Qinwen (Cina, 7) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Non prima delle ore 16.00 italiane

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Jasmine Paolini (Italia, 4) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

A seguire

Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Lettonia, 1)-Su-Wei Hsieh/Elise Mertens (Cina Taipei/Belgio, 3) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA WTA FINALS 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.