A che ora Italia-Svizzera, semifinale Europei femminili curling 2024: dove vederla in tv e streaming

L’Italia, dopo aver chiuso in quarta posizione il round robin, si appresta ad affrontare la Svizzera in semifinale ai Campionati Europei 2024 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (in Finlandia). Il team capitanato dalla skip Stefania Constantini è chiamato dunque ad una grande impresa per superare le campionesse continentali in carica.

Le azzurre hanno perso la possibilità di arrivare seconde o terze nella prima fase della competizione perdendo le ultime due sfide consecutive contro Scozia e Svizzera, dovendo così incrociare Stefania Tirinzoni e compagne già nel penultimo atto del torneo. Il team italiano proverà ad interrompere una striscia negativa di 11 ko in fila contro le fuoriclasse elvetiche, pur avendo sfiorato il successo in più di un’occasione.

Nel corso del round robin sono state effettuate alcune rotazioni tra le fila della compagine tricolore, quindi vedremo quale sarà il quartetto definitivo scelto per le semifinali odierne. La fase a eliminazione diretta prenderà il via oggi pomeriggio alle ore 18.00 italiane, con lo spareggio per il bronzo previsto venerdì 22 e la finalissima sabato 23 novembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, semifinale degli Europei 2024 di curling femminile. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA CURLING FEMMINILE OGGI

Giovedì 21 novembre

Ore 18.00 Italia vs Svizzera – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.