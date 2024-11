A che ora Italia-Georgia di rugby oggi: dove vederla in tv, programma, streaming, formazioni

Rivoluzionato il XV titolare della Nazionale italiana di rugby del CT Gonzalo Quesada che affronterà oggi, domenica 17 novembre, alle ore 14.40, nel secondo dei tre match validi per le Autumn Nations Series 2024 la Georgia in quel di Genova.

Rispetto alla pesante sconfitta interna patita ad Udine contro l’Argentina, vittoriosa per 18-50, sono diversi ben otto elementi tra le fila degli azzurri rispetto ai quindici in campo dall’inizio contro i sudamericani: è la sfida della verità contro la Georgia, che da tempo punta a sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni.

Per il secondo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Georgia sarà disponibile su Cielo TV e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su cielotv.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GEORGIA RUGBY

Domenica 17 novembre – Genova

14.40 Italia-Georgia – Diretta tv su Cielo TV e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-GEORGIA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo TV e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: cielotv.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-GEORGIA RUGBY

Italia: 15 Matt Gallagher, 14 Jacopo Trulla, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Dino Lamb, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Leonardo Marin, 23 Giulio Bertaccini.

Georgia: 15 Davit Niniashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Tornike Kakhoidze, 11 Sandro Todua, 10 Luka Matkava, 9 Vasil Lobzhanidze (c), 8 Tornike Jalagonia, 7 Giorgi Tsutskiridze, 6 Ilia Spanderashvili, 5 Giorgi Javakhia, 4 Mikheil Babunashvili, 3 Irakli Aptsiauri, 2 Vano Karkadze, 1 Nika Abuladze. A disposizione: 16. Luka Nioradze, 17. Giorgi Akhaladze, 18. Luka Japaridze, 19. Lado Chachanidze, 20. Luka Ivanishvili, 21. Gela Aprasidze, 22. Tedo Abzhandadze, 23. Demur Tapladze.