A che ora Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, WTA Finals 2024: programma, tv, streaming

Domani, giovedì 7 novembre, Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno l’ultimo incontro del Round Robin delle WTA Finals 2024. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita), le azzurre, campionesse olimpiche a Parigi, giocheranno contro la coppia formata dalla cinese di Taipei Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Una sfida dentro-fuori che varrà la qualificazione alle semifinali del torneo di doppio.

Le nostre portacolori, vittoriose nel primo match, sono state sconfitte nella seconda sfida dal doppio formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe, con quest’ultima che nella fase decisiva ha saputo fare la differenza al servizio. Bisognerà elevare il livello, dunque, e mettere in campo il meglio possibile: da un lato la sapienza tattica di Errani e dall’altro il grande dinamismo di Paolini.

Il confronto con la cinese di Taipei e la russa ispira bei ricordi in questa stagione, in relazione all’ultimo torneo vinto in quest’annata. Il riferimento è al prestigioso WTA1000 di Pechino, dove le azzurre sconfissero in finale proprio le rivali di domani con il punteggio di 6-4 6-4. Si vorrà dunque replicare lo stesso andamento di una partita disputata sempre su una superficie rapida.

La partita del doppio Paolini/Errani contro Chan/Kudermetova, valida per il Round Robin delle WTA Finals 2024 di Riad (Arabia Saudita), andrà in scena domani (giovedì 7 novembre) e sarà il l’ultimo match dello schedule, il cui programma avrà inizio alle 11.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennis e a pagamento da Sky Sport Tennis (203); in streaming in chiaro su supertennis.tv e a pagamento su SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI/ERRANI-CHAN/KUDERMETOVA WTA FINALS 2024

Giovedì 7 novembre

CENTER COURT – Inizio alle 11.00 italiane

G. Dabrowski / E. Routliffe [3] vs C. Dolehide / D. Krawczyk [5]

Non prima delle 13.30 italiane

I. Swiatek [2] vs J. Pegula [6]

Non prima delle 16.00 italiane

C. Gauff [3] vs B. Krejcikova [8]

A seguire

S. Errani / J. Paolini [4] vs H. Chan / V. Kudermetova [7]

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-CHAN/KUDERMETOVA: COME SEGUIRLA IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport