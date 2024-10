WTA Wuhan, Jasmine Paolini e Sara Errani cedono al match tie-break negli ottavi di finale del doppio

Termina agli ottavi di finale l’avventura di Sara Errani e di Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile del WTA di Wuhan. Le campionesse olimpiche sono state sconfitte con il punteggio di 4-6 6-4 10-8 dalla coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla russa Ekaterina Alexandrova. Un ko che ci può anche stare, visto il sigillo a Pechino e la conquista del passa per le WTA Finals di Riad, pensando soprattutto a Paolini che oggi si è imposta in singolare e ha staccato il biglietto per il Master di fine anno.

Nel primo set le azzurre si creano delle chance “break” in apertura, ma manca lucidità. Concretezza che c’è però nelle avversarie, approfittando delle difficoltà di Errani alla battuta. Avanti di un break, le nostre portacolori reagiscono: Sarita a rete e Jasmine da fondo salgono di livello e prima recuperando il break nel quarto game e poi mettono la freccia nell’ottavo. Brutta però la gestione delle italiane nel gioco successivo, che subiscono il contro-break. Brave però le nostre portacolori a trovare in risposta le soluzioni per conquistare in proprio favore il parziale sul 6-4.

Nel secondo set un nuovo break in apertura per Alexandrova/Siniakova si rivela decisiva. Errani e Paolini vanno molto vicine al contro-break nel quarto game, non capitalizzando tre chance. Brave la russa e la ceca a essere molto concentrate nel momento decisivo e a conquistare la frazione sul 6-4.

Nel match-tie break si gioca sul filo dell’equilibrio e alla fine pochi scambi fanno la differenza in favore di Siniakova e di Alexandrova, più abili nella gestione dei turni al servizio e centrate nel rush finale (10-8).