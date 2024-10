WTA Wuhan 2024: Lucia Bronzetti ripescata in tabellone principale, forfait Badosa

Diventano due le giocatrici italiane impegnate nel tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan. A Jasmine Paolini, infatti, si aggiunge praticamente all’ultima ora Lucia Bronzetti, che entra nel main draw con lo status di lucky loser.

La riminese classe 1998 aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni dalla colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4, ma ora si troverà ad avere un ulteriore impegno a causa del forfait della spagnola Paula Badosa, le cui recenti quotazioni erano salite e non di poco.

Per l’italiana la sfida sarà quella con l’australiana Ajla Tomljanovic, con cui un precedente piuttosto datato c’è già stato. Era il primo turno del WTA 1000 di Miami 2022 e Bronzetti vinse in rimonta per 4-6 7-6(6) 6-2, ma quello fu solo l’inizio.

Anche allora, infatti, l’azzurra entrò da lucky loser, e dopo quella vittoria superò anche la svizzera Stefanie Voegele, approfittò del forfait della russa Anna Kalinskaya (walkover) e poi sfiorò l’approdo ai quarti, che fu l’australiana Daria Saville a negare in un match tiratissimo.

Le due giocatrici sono programmate come quarto match sul Court 1, al termine del confronto tra la ceca Marie Bouzkova e la russa Veronika Kudermetova. Per la vincente di Bronzetti-Tomljanovic ci sarà l’appuntamento con la cinese Xinyu Wang, in una strada che potrebbe portare verso la numero 2 del seeding, l’americana Jessica Pegula.