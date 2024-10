WTA Tokyo, Bianca Andreescu e Leylah Fernandez approdano al secondo turno

Calato il sipario sulla giornata di incontri nel torneo WTA di Tokyo. Sul cemento giapponese tante rinunce hanno costellato l’inizio di questo evento, tra cui quella della spagnola Paula Badosa. E così, a tenere banco sono state le vittorie canadesi.

Il riferimento è a Bianca Andreescu e a Leylah Fernandez. L’attuale n.159 del ranking sta cercando disperatamente di ritrovare continuità di rendimento, dopo aver fatto i conti con una serie infinita di infortuni che ne hanno affossato le quotazioni. Bianca ha prevalso nella sfida contro la padrona di casa Mei Yamaguchi (n.410 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 38 minuti di partita.

Sul proprio cammino, ci sarà da affrontare la testa di serie n.2, Beatriz Haddad Maia. Un incrocio difficile per la nordamericana, al cospetto della brasiliana che sull’hard può far valere la sua grande potenza. Missione compiuta anche per Fernandez (n.35 del mondo) opposta alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.143 WTA), che aveva avuto accesso al tabellone da lucky loser. 5-7 6-2 5-2 lo score in favore della canadese, dal momento che la bielorussa ha alzato bandiera bianca prima per un problema fisico.

Ci sarà quindi negli ottavi di finale l’incrocio con la russa, naturalizzata francese, Varvara Gracheva (n.68 del mondo), che ha prevalso nel confronto con la nipponica Mai Hontama (n.137 WTA) per 6-1 7-6 (4). Missione compiuta per la bulgara Viktoriya Tomova: la n.49 del ranking si è imposta contro la russa Veronika Kudermetova (n.62 WTA) per 7-6 (3) 6-3. Tomova negli ottavi di finale sarà la prossima avversaria di un altra russa, ovvero Diana Shnaider (n.16 WTA). A conclusione, uscita di scena per la polacca Magdalena Frech (n.24 del mondo), piegata dalla turca Zeynep Sonmez (n.148 del mondo) sul punteggio di 1-6 6-4 6-3.