United Cup 2025, gli Stati Uniti battono il Canada al doppio decisivo. Tutto aperto nel gruppo A

Gli Stati Uniti si complicano la vita ma debuttano con una vittoria nella fase a gironi della United Cup 2025 di tennis, sconfiggendo per 2-1 il Canada sul cemento della RAC Arena di Perth (in Australia). Con questo risultato, Team USA si mette nella condizione di qualificarsi ai quarti di finale in caso di successo sulla Croazia nell’ultimo tie di un gruppo A ancora apertissimo.

Ci si attendeva più lotta dal match femminile che contrapponeva Coco Gauff e Leylah Annie Fernandez, una che sul cemento ha ottenuto i suoi migliori risultati. Ma la statunitense ha semplicemente dominato la scena: cinque giochi vinti consecutivamente tra primo e secondo set e partita nettamente vinta per 6-3 6-2.

Ed il tie sembrava andare comodamente verso la bandiera stelle e strisce, con Taylor Fritz che per più di un’ora ha il controllo delle operazioni contro Felix Auger-Aliassime, fino ad arrivare a servire per il match. Ma il tennis è uno sport diabolico e la partita si ribalta: il canadese si salva da una condizione disperata e insinua dubbi nel suo avversario, che torna quel giocatore timido visto fino a un paio di anni fa. Il 4-6 7-5 6-3 rende dunque il doppio decisivo.

Grande equilibrio nella sfida finale tra Gauff/Fritz e Fernandez/Auger-Aliassime, con la coppia statunitense che riesce però a fare la differenza nei punti più importanti aggiudicandosi il primo set al tie-break per 7-2 e chiudendo la contesa nel secondo parziale per 7-5 dopo aver strappato il servizio ai canadesi nell’undicesimo gioco.