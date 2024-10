WTA Tokyo 2024, Elisabetta Cocciaretto cede all’esordio in due set a McCartney Kessler

Si ferma al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto ai Pan Pacific Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurra cede all’esordio alla statunitense McCartney Kessler, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Agli ottavi di finale sul cemento outdoor nipponico, per la nordamericana ci sarà la russa Daria Kasatkina, numero 3 del seeding.

Nel primo set la statunitense annulla due break point nel secondo game, poi, però, la stessa cosa non riesce a Cocciaretto, che nel terzo gioco cede la battuta ai vantaggi. L’azzurra, però, riesce a riportarsi in parità nel sesto gioco, centrando il controbreak a quindici. La nordamericana, tuttavia, si riporta in vantaggio al termine di un lunghissimo settimo gioco, nel quale alla sesta palla break toglie ancora il servizio all’italiana. Cocciaretto ha due opportunità per l’immediato controbreak, ma non le sfrutta, e nel nono game capitola ancora, cedendo la battuta a trenta, con Kessler che chiude sul 6-3 in 53 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra si prende subito un break di vantaggio, concretizzando la quarta opportunità, portandosi poi sul 2-0. La statunitense, però, risponde vincendo 8 dei successivi 9 punti giocati, trovando rapidamente il 2-2. Ai vantaggi del quinto gioco Cocciaretto si porta nuovamente avanti di un break, ma da quel momento Kessler piazza un parziale mortifero di 16 punti a 5, togliendo per due volte la battuta all’italiana ed andando a replicare il 6-3 in 41 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio della nordamericana, che vince nel complesso 77 punti contro i 61 dell’azzurra, facendo la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottiene il 59% dei punti contro il 41% di Cocciaretto. Kessler sfrutta 6 delle 13 palle break avute a disposizione, mentre l’italiana ne converte soltanto 3 delle 11 giocate.