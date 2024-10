Berrettini, Musetti e Cobolli: anche oggi forti ritardi a Shanghai. Possibili nuovi rinvii

Anche oggi la giornata dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si preannuncia molto complicata: come già accaduto ieri, il meteo è inclemente e rischia di provocare altri pesanti ritardi nel programma della manifestazione.

Si gioca soltanto sul campo principale, dotato di copertura: sui campi esterni, invece, si è già arrivati al quarto rinvio, tanto che di mezz’ora in mezz’ora si è giunti alle 9.30 italiane come possibile orario d’inizio degli incontri. Sono 17, nel complesso, i match di singolare previsti.

Nove di questi riguardano ancora il secondo turno, che si sarebbe dovuto completare ieri, e tre di questi erano anche iniziati quando sabato è arrivata la pioggia ed ha fatto saltare i piani degli organizzatori. Si rischia infatti di avere un tabellone fortemente disallineato al termine della giornata odierna.

Gli unici match salvi sono quelli previsti sullo Stadium Court, campo sul quale, però, sono previsti soltanto incontri del terzo turno, tra i quali quelli degli azzurri Matteo Arnaldi, in corso, e Jannik Sinner, previsto a seguire, oltre a quelli con protagonisti, rispettivamente, lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Tommy Paul.

Per gli altri azzurri ci sarà da attendere e sperare in una tregua: Flavio Cobolli potrà scendere in campo alla ripresa, mentre dovranno aspettare la conclusione di un match sia Matteo Berrettini che Lorenzo Musetti. In doppio Simone Bolelli ed Andrea Vavassori erano previsti in campo nel quinto incontro: difficile che si disputi.