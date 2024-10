WTA Pechino 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale!

Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale nel torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino, in Cina: nel penultimo atto dei China Open 2024 di tennis le azzurre superano le statunitensi Bethanie Mattek-Sands e Sofia Kenin al match tiebreak con lo score di 6-3 1-6 [10-4] in un’ora e 23 minuti di gioco.

Le WTA Finals, con soli 2250 punti da assegnare ancora nelle prossime settimane, oltre ai 350 punti in palio nell’ultimo atto di domani, sono ormai ad un passo per le azzurre e manca soltanto l’ufficialità per la conquista del pass, che potrebbe arrivare a breve.

Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi le azzurre allungano grazie ad un nuovo strappo e si portano sul 4-2, centrando anche il 5-2 pesante. Le statunitensi recuperano uno dei due break di ritardo nell’ottavo game, ma nel nono cedono ancora il servizio e le italiane chiudono sul 6-3 in 38 minuti.

Nella seconda partita, invece, le statunitensi escono bene dai blocchi e si portano rapidamente sul 3-0 pesante. Le azzurre recuperano uno dei break di ritardo, ma le nordamericane sono incontenibili in questo frangente e volano velocemente sul 6-1, che si concretizza in mezz’ora.

Il match tiebreak, al contrario, vede Errani e Paolini infilare quattro punti dallo 0-1 per allungare fino al 4-1. Le azzurre cedono uno dei due minibreak di margine e le statunitensi accorciano fino al 5-4. La coppia italiana, però, è implacabile, vince gli ultimi cinque punti e vola in finale sul 10-4 dopo un quarto d’ora.

Le statistiche, inficiate dal brutto secondo set delle azzurre, rivelano un sostanziale equilibrio in campo, con le nordamericane che addirittura vincono un punto in più delle azzurre, 54 contro 53. Le italiane fanno appena meglio con la seconda, 50% contro 48%, ma è deficitario il dato con la prima, che per le azzurre è del 42%.