WTA Ningbo, Badosa vince il braccio di ferro con Shnaider. Andreeva e Putintseva avanzano facilmente

Ha preso il via il torneo WTA di Ningbo, che ha compiuto un nuovo salto in avanti in questo 2024. Da questa stagione è difatti un torneo 500, a cui però non partecipa Jasmine Paolini, che da numero 1 del seeding ha dovuto dare forfait per un problema al piede sinistro, non potendo così attendere Sara Errani che sarà impegnata domani contro Katie Boulter.

Così quella zona di tabellone diventa preda di Paula Badosa, ottava testa di serie, che avanza nel match più interessante del primo turno che la metteva di fronte a Diana Shnaider, lo scorso anno finalista perdente contro Ons Jabeur e autrice di un’ottima annata. Ne esce vincitrice la spagnola al terzo, confermando di essere finalmente vicina al suo miglior tennis dopo quasi due anni di anonimato, e se la vedrà con Xiyu Wang, che ha superato comodamente Kamilla Rakhimova.

Parte alta che vede avanzare anche Yulia Putintseva: una partita semplice contro la statunitense Caroline Dolehide, che raccoglie soltanto due giochi attendendo la vincente della sfida tra Yafan Wang e Beatriz Haddad Maia. Nella parte bassa Tamara Korpatsch passa dal non dover partecipare al torneo a venire ripescata da lucky loser dopo il forfait di Daria Kasatkina e batte Anna Bondar al terzo set. Facile facile anche la vittoria di Mirra Andreeva contro Varvara Lepchenko.

WTA NINGBO 2024, RISULTATI 14 OTTOBRE

Y. Putintseva b. C. Dolehide 6-2 6-0

T. Korpatsch b. A. Bondar 6-7 7-6 6-4

Xiy. Wang b. K. Rakhimova 6-2 6-0

M. Andreeva b. V. Lepchenko 6-2 6-0

P. Badosa b. D. Shnaider 4-6 6-3 6-3